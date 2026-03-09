伊朗新任最高領袖料將公布　特朗普稱須經他批准否則難長久

路透社3月8日報道，負責選出伊朗新任最高領袖的專家會議（Assembly of Experts）已經開會，88名成員之一的Ayatollah Hosseinali Eshkevari稱，已故最高領袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）的兒子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）被選為繼任人，結果很快會正式公布。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，未經他認可的伊朗新領袖「不會維持太久」，重申人選必須得到美國的批准。



圖為2026年3月4日，在印控克什米爾（Kashmir），什葉派穆斯林婦女集會高喊反美反以口號，並悼念已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。（Reuters）

特朗普在接受美國廣播公司（ABC）採訪時稱，可以考慮接受與伊朗「舊政權」有關聯的人出任伊朗新領袖，當中「有很多人都可能符合條件」。

他又稱，沒有排除派出特種部隊奪取伊朗濃縮鈾的可能性，「所有選項都在考慮之中」。當被追問這場戰爭會持續多久時，他表示不會做出預測。他之前曾稱，這場戰爭預計持續4到5周。

2019年5月31日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的次子、56歲的穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭參加活動。（Getty）

特朗普反對哈梅內伊之子接任

特朗普5日曾表示，必須親自參與選定伊朗下一任領袖，揚言不會接受哈梅內伊的兒子接任。他表示，如果伊朗產生一位「延續哈梅內伊政策」的新領袖，或迫使美國在5年內重返戰爭。

伊朗邁赫爾通訊社8日援引有關人士的話報道說，新的最高領袖已經確定，專家會議秘書處負責人布謝里（Hashem Hosseini Bushehri）將負責對外宣布。