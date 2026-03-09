特朗普怒批施紀賢引英美嫌隙　自民黨籲英王取消訪美行程

英王查理斯三世（King Charles III）將於4月訪問美國，以紀念美國獨立250周年。隨着倫敦與華盛頓分歧持續升溫，英國自民黨（Lib Dems）呼籲首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）取消此次訪問行程。



此前，英國最初拒絕允許美方使用其境內基地，發動對伊朗的首輪打擊。因此，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次批評英國首相施紀賢，甚至人身攻擊稱其 「不是邱吉爾（Winston Churchill）」。

2026年2月28日，英國首相施紀賢在倫敦唐寧街10號發表聲明，此前以色列和美國對伊朗發動了空襲。（Reuters）

自由民主黨領袖戴宏（Ed Davey）公開呼籲首相建議英王取消訪問。他指出，特朗普發動的「非法戰爭」已引發中東報復性空襲，並推高英國家庭的能源開支。他還強調：「英王訪美將成為特朗普的外交勝利，不應該把這個機會給一個屢次侮辱和損害我國利益的人。」

此前，英國準備派遣一艘航母前往中東，但特朗普卻稱美方 「已不再需要」，並直言不需要戰爭尾聲才加入的盟友。

據英媒報道，特朗普與施紀賢周日通話約20分鐘。雙方重點討論中東最新局勢，以及英美利用英國皇家空軍基地（RAF）支援地區夥伴集體自衛的軍事合作。施紀賢亦6名美軍士兵身亡，向特朗普及美國民眾表達慰問。