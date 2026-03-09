紐約市反伊斯蘭示威爆衝突　警：有挺伊斯蘭示威者擲未爆土製炸彈

一場於3月7日在美國紐約市長官邸外舉行的反伊斯蘭示威活動出現暴力情況，正反派示威者大打出手。警方表示，有挺伊斯蘭示威者在衝突期間，點燃並向人群投擲一枚不明裝置。裝置其後自行熄滅，警方翌日證實該物件是土製炸彈。市長曼達尼（Zohran Mamdani）批評反伊斯蘭示威根植於種族主義，同時譴責示威者投擲土製炸彈的行為。



路透社及英國《衛報》8日報道，極右派社運人士朗恩（Jake Lang）7日在市長官邸附近舉行名為「阻止伊斯蘭教接管紐約市」的示威活動時，遇到更大規模的挺伊斯蘭示威者。

2026年3月7日，美國紐約市，反伊斯蘭示威者與挺伊斯蘭示威者大打出手。（Reuters）

警方表示，雙方爆發衝突時，一名挺伊斯蘭示威者點燃並向反伊斯蘭示威人群投擲了一個裝有螺母、螺栓、螺絲並帶有引信的裝置，該裝置撞到障礙物後自行熄滅。該示威者一度從另一人手中接過第二個裝置，但在逃跑時將其丟棄。

警方目前已逮捕了涉事的兩名疑犯，並證實投擲土製炸彈的疑犯事前正參與挺伊斯蘭示威活動。

2026年3月7日，美國紐約市，反伊斯蘭示威者與挺伊斯蘭示威者大打出手期間，有人投擲一枚爆炸裝置。（Reuters）

對此，身為紐約市首名伊斯蘭市長的曼達尼發聲明，批評朗恩組織的示威植根於偏見和種族主義，強調仇恨在紐約市沒有立足之地。

曼達尼同時譴責擲土製炸彈的行為，稱「示威活動中的暴力行為絕不可接受，企圖使用爆炸裝置傷害他人不僅是犯罪行為，而且應受譴責，亦與我們的價值觀背道而馳」。