伊朗局勢｜美退伍軍人國會示威遭驅趕：沒人想為以色列而戰｜有片

美國、以色列與伊朗之間的衝突持續，美國內掀起反戰聲音。美國前海軍陸戰隊士兵、綠黨參議院選舉候選人麥金尼斯（Brian McGinnis）3月4日在國會的一場聽證會上示威，反對美國參戰並一度高喊：「沒人想為以色列而戰。」麥金尼斯其後遭多名國會警察及一名共和黨議員聯手強行抬離場，他事後表示其手臂在發生肢體衝突期間受傷骨折。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，事發當刻參議院軍事委員會小組委員會正在舉行聽證會，高級軍官正準備就軍事戰備情況作證。而身穿軍裝的麥金尼斯當日上午在社交媒體X預告自己即將闖參議院示威，質問議員為何要將士兵送上危險的戰場。

聽證會開始不到30分鐘，麥金尼斯就開始大叫示威，並高喊：「美國（人民）不想讓自己的兒女為以色列而戰。」

國會警察接着試圖將麥金尼斯強行帶出聽證室，後者與多名警員爆發肢體衝突。從影片可見，他被3名警員將拖到門口位置時，再度高喊「沒人想為以色列而戰」。與此同時，身穿西裝的共和黨議希伊（Tim Sheehy）離開主席台，開始協助警察將麥金尼斯出房間。

麥金尼斯被拉出房間的過程中，他的左手似乎被卡在門和門框之間，在拉扯之中他的手臂突發出響聲，似乎受到骨折傷害。

在場有人指責希伊弄斷了麥金尼斯的手，之後有人問麥金尼斯的手是否安好時，他回答說：「不，不好。」

2026年3月4日，美國前海軍陸戰隊士兵、綠黨參議院選舉候選人麥金尼斯（Brian McGinnis）在國會的一場聽證會上示威，反對美國參與對伊朗的衝突。（X@alanhe）

國會警察其後發聲明，稱三名警員在事件中受傷，麥金尼斯在反抗期間不慎將自己的手臂卡在門框中而受傷，而後者面臨襲警、拒捕以及非法示威等罪名。