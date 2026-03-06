以防長：以總理11月決定殺哈梅內伊　伊朗示威潮加速美以打擊計劃

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）3月5日表示，以色列早在去年11月就決定刺殺伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei），並計劃在大約今年中實施行動，且曾與華府進行通報。



圖為2024年8月16日，以色列外交部長卡茨（Israel Katz）在耶路撒冷舉行會議前等待英國和法國外長。（Reuters）

最初定於今年中實施 曾與華府討論

美國及以色列2月28日對伊朗展開空襲後，哈梅內伊在行動最初幾個小時內被擊斃。路透社報道，這也是歷史上首次透過空襲暗殺一國最高領導人。

綜合路透社及《以色列時報》報道，卡茨在接受以色列第12頻道採訪時表示，早在去年11月，軍方曾與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行一次非常嚴肅的會議，內塔尼亞胡當時設定了消滅哈梅內伊的目標，並將行動時間定於2026年中。

他表示，以色列初時並未與華府分享計劃，最初假設是獨自執行。但不久之後，內塔尼亞胡和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就此事展開了「某種對話」。

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）

稱美以均未強迫對方攻擊伊朗

卡茨表示，去年底，伊朗爆發抗議活動，令以色列和美國措手不及。這讓以色列擔心，國內動盪可能會激怒伊朗政權，使其對以色列和美國在中東的資產發動先發制人的導彈襲擊。

他透露，當時華盛頓和耶路撒冷之間「談到了推翻該政權」，雙方進行合作上達成了一致，並開始討論「為伊朗人民開始採取行動推翻該政權創造條件——我們開始推進這些目標」、「從那時起，就有了聯合計劃，之後又有了聯合作戰計劃流程」。

卡茨堅稱，以色列和美國都沒有強迫對方攻擊伊朗，並堅持認為，雙方都是根據對伊朗構成威脅的認知，從而獨立作出決定。