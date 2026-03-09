籌備倉促、預期低迷　習特會難破經貿僵局

據五名知情人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和中國國家主席習近平的北京會晤，恐怕難以重塑雙方商業與投資關係，哪怕只是改善兩國經貿關係。



據美媒報道，現今美國商界領袖尚未能確保美國CEO代表團成行，也沒有跡象表明北京有望為中國企業尋求的投資保護取得進展。

經歷了特朗普加徵關稅、中國對稀土出口實施封鎖等波折後，華盛頓和北京雖然都希望維持自去年底以來兩大經濟體之間的關係穩定，但此次峰會的經貿成功預期已大幅下調。

目前，為中國購買大豆和波音飛機的交易開綠燈已在考慮中，但美企也曾期待特朗普的訪華行程能夠帶來更多成果。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

華盛頓遲至近日才開始為此次訪問舉行工作層面的跨部門籌備會議，而北京方面期望此次訪問是經過精心策劃。多名消息人士表示，中方不滿特朗普政府對此次峰會的倉促安排。

除了中國投資的審批問題外，不確定因素還包括特朗普的關稅問題，以及他是否會像加拿大、英國、德國領導人近期訪問中國那樣，由一個高級別商業代表團陪同。

兩名消息人士說，美國駐華大使龐德偉（David Perdue）正在推動組建企業CEO代表團，美國駐華官員已與一些企業進行初步接觸。

但另外三名消息人士說，負責與財政部共同推進中美峰會議程的美國貿易代表辦公室一直不願邀請企業CEO出席，目的是將重點放在「管控貿易」上。

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）外交政策項目資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）說：「這感覺像是一次不斷縮水的國事訪問。人們對此次訪問的預期目標似乎愈來愈低。」

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

美國白宮、財政部、美國貿易代表辦公室以及中國商務部和外交部，均未回應對中美峰會前景的置評請求。

據美媒引述一名美國官員消息，特朗普將於3月31日至4月2日訪問中國。中國尚未證實此次訪問，但中國外交部長王毅3月8日被問及特朗普訪華相關問題時表示，雙方高層交往議程「已提上日程」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

