伊朗局勢｜比哈梅內伊更強硬　穆傑塔巴接任最高領袖意味着什麽？

伊朗專家會議3月9日正式任命已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）之子、56歲的保守派教士穆傑塔巴·哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）為伊朗新任最高領袖，由於其立場較哈梅內伊更為強硬，此次選舉結果被視為伊朗在美以襲擊下拒絕妥協，向外界展示政權延續與反擊決心。



在伊朗神權體制下，最高領袖即是伊朗國家元首，為國內最高權力者及最高精神領袖。根據伊朗憲法，穆傑塔巴的當選將賦予他對伊朗政治及武裝力量的全面控制權，包括對外交政策和伊朗核計劃的決策權、指導民選總統和議會對權力，此外還有宗教事務的領導權。

更強硬對抗姿態

據《以色列時報》報道，穆傑塔巴長期反對與西方加強接觸的改革派聲音，並與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及強硬派教士關係密切，是比父親哈梅內伊更強硬的人物。分析人士稱，穆傑塔巴在父親任內已實際扮演「小最高領袖」及安全機構關鍵把關人角色。

2026 年 3 月 9 日，德黑蘭有群眾集會，聲援伊朗新任最高領袖莫傑塔巴。集會現場可見民眾展示莫傑塔巴與父親哈梅內伊的肖像。（Reuters）

報道引述多位伊朗內部與海灣地區消息人士稱，預期穆傑塔巴上台後會進一步擴大革命衛隊權力、加強國內控制，對異議更重手鎮壓，並在對外政策上採取更強硬的對抗姿態。

消息人士又稱，穆傑塔巴上台後將面臨嚴峻挑戰，包括來自民眾的不滿和不斷升級的美以軍事打擊，以及因戰爭與制裁惡化的經濟，但他有望迅速鞏固權力。

對美國「巨大羞辱」

一位熟悉海灣地區政府的消息人士就穆傑塔巴當選表示：「這告訴特朗普和華盛頓，伊朗不會退縮，他們會戰鬥到底。」

美國總統特朗普（Donald Trump）3月7日（周六）於多佛空軍基地（Dover Air Force Base）出席在對伊朗軍事行動中喪生的6名美軍士兵遺體移交儀式。（Reuters）

中東研究所高級研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）就指出，此任命顯示美以大規模行動未能動搖伊朗權力結構，是對美國的「巨大羞辱」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前曾公開表示穆傑塔巴是「不可接受」的繼任人選。