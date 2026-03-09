伊朗局勢｜特朗普邀牧師為美軍祈禱 管牧批做騷：上帝希望人和平
撰文：潘耀昇
出版：更新：
美以伊戰事緊張之際，美國總統特朗普在橢圓形辦公室，與來自全美各地的牧師一同為自己和美軍祈禱。本身是全國政協委員的香港聖公會教省前秘書長管浩鳴今天（9日）在北京出席兩會期間，批評特朗普做法「做騷」，表現得好像獲得上帝的祝福。他說，神職人員祈禱應是祈求和平、賜予智慧，上帝肯定希望人類和平。
祈禱活動在橢圓形辦公室舉行，多人圍著特朗普並將手搭在他身上，口中唸唸有詞。祈禱詞寫道：「祈求你的恩典與庇護，護佑我們的軍隊，以及所有在武裝部隊服役的男女將士」，「祈求你繼續賜給我們的總統所需的力量，引領我們的國家」。
管浩鳴表示，宗教不應該介入政治對抗，特朗普的祈禱活動本身就不應該公開拍攝，變成好像宣傳手段，「等於說特朗普好像獲上帝祝福，但我真的覺得上帝不會這樣子，上帝希望人類和平，彼此相愛」，神職人員應該引導總統尋求智慧解決問題的方法，而不是火上加油。
上帝會希望人類和平，能夠彼此相愛共融，上帝肯定希望地球是這樣的。
他認為美國不應該偷襲伊朗，應該祈求上天賜予智慧，平靜地解決問題，「而不是好像加一把火」，形容美國像「戰狼」，抱著自以為是對就對的態度。
