伊朗局勢｜特朗普邀牧師為美軍祈禱　管牧批做騷：上帝希望人和平

美以伊戰事緊張之際，美國總統特朗普在橢圓形辦公室，與來自全美各地的牧師一同為自己和美軍祈禱。本身是全國政協委員的香港聖公會教省前秘書長管浩鳴今天（9日）在北京出席兩會期間，批評特朗普做法「做騷」，表現得好像獲得上帝的祝福。他說，神職人員祈禱應是祈求和平、賜予智慧，上帝肯定希望人類和平。



2026年3月5日，特朗普與來自全美各地的牧師一起在白宮內祈禱，多人把手搭在他身上（影片截圖）

祈禱活動在橢圓形辦公室舉行，多人圍著特朗普並將手搭在他身上，口中唸唸有詞。祈禱詞寫道：「祈求你的恩典與庇護，護佑我們的軍隊，以及所有在武裝部隊服役的男女將士」，「祈求你繼續賜給我們的總統所需的力量，引領我們的國家」。

本身是全國政協委員的香港聖公會教省前秘書長管浩鳴在北京出席兩會。（管浩鳴FB）

管浩鳴表示，宗教不應該介入政治對抗，特朗普的祈禱活動本身就不應該公開拍攝，變成好像宣傳手段，「等於說特朗普好像獲上帝祝福，但我真的覺得上帝不會這樣子，上帝希望人類和平，彼此相愛」，神職人員應該引導總統尋求智慧解決問題的方法，而不是火上加油。

上帝會希望人類和平，能夠彼此相愛共融，上帝肯定希望地球是這樣的。 管浩鳴

他認為美國不應該偷襲伊朗，應該祈求上天賜予智慧，平靜地解決問題，「而不是好像加一把火」，形容美國像「戰狼」，抱著自以為是對就對的態度。