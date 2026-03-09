伊朗局勢｜道指期貨跌516點　VIX指數飆8.6%　恒指夜期低水183點

中東局勢持續升溫，更引發投資者對全球能源供應出現不穩的憂慮，推動油價升破100美元關，並且觸動投資者避險情緒，目前投資者恐情情緒高漲，VIX指數最新報33.76，升14.44%，並且拖累歐洲及美國股市表現。



【18:32】德國DAX指數跌387點

美股三大指數期貨續下跌，道指期貨跌516點，報47001點，納指期貨最新報24394點，跌275點，標普指數期貨跌6675點，跌68點。

至於反映投資者恐慌情緒的VIX指數最新報32.02，升8.6%。

歐洲股市方面，德國DAX指數最新報23203點，跌387點，法國CAC指數跌152點，報7841點，英國富時指數含130點，報10154點。

另一方面，夜市恒指期指最新報25225點，低水183點。

【17:50】歐洲三大指數全線下挫

歐洲股市承接亞太區股市跌勢，英國富時指數最新報10150點，跌134點，德國DAX指數最新報23142點，跌448點，法國CAC指數最新報7829點，跌164點。

匯市方面，投資者為避險，將資金轉泊入美元。反映美元走勢的美匯指數最新報99.27，升0.28%。美元兌多種主要貨幣上揚，美元兌日圓最新報158.43，升0.41%，美元兌瑞士法郎升0.44%，報0.7794。歐元兌美元跌0.53%，報1.1558，英鎊兌美元跌0.44%，報1.334。

油價升破100美元。

【17:07】美股三大指數全線下挫

美股三大指數期貨持續下挫，道指期貨跌763點，報46754點，標普指數期貨跌97點，報6646點，納指期貨跌391點，報24278點。

歐洲股市方面，英國股市跌182點，報10102點，德國DAX指數跌622點，報22968點，法國CAC指數跌222點，報7771點。

油價維持逾1成升幅，布蘭特期油升16.22%，報107.72美元，紐約期油最新報103.88美元，升14.28%。

匯市方面，反映美元走勢的美匯指數最新報99.52，升0.54%。