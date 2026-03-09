伊朗局勢｜穆傑塔巴就任德黑蘭數千人聚集示忠　分析指支持者變少

伊朗專家會議3月9日正式任命已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）之子、56歲的保守派教士穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為伊朗新任最高領袖。據半島電視台報道，伊朗各地有支持者聚集並慶祝穆傑塔巴成為最高領袖，但德黑蘭亦有民眾高呼反對穆傑塔巴的口號。



據法媒報道，數千名民眾聚集在德黑蘭革命廣場（Enghelab Square）向新任最高領袖穆傑塔巴表示支持。許多集會人士手持伊朗國旗以及穆傑塔巴的畫像。與此同時，社交平台流傳影片顯示，該市亦有民眾用波斯語高呼「穆傑塔巴去死」的口號。

路透社通過採訪伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）成員、政府官員、分析人士和普通民眾報稱，保守派支持者相對之前已經大幅減少。

有支持者稱，對那些指望伊朗政權會在哈梅內伊身亡後垮台的人而言，穆傑塔巴的就任無異於打他們的耳光，對新的任命感到非常高興。但也有保守派民眾稱雖然願意支持穆傑塔巴，但也對當局重建該國經濟感到無望。

英國聖安德魯斯大學（University of St Andrews）現代歷史學教授Ali Ansari表示，隨着衝突持續，保守派圈子會變得愈來愈小。