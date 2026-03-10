拉里賈尼：美以軍事行動一旦持續　霍爾木茲海峽安全無法恢復

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）3月9日表示，只要美國和以色列仍對伊朗進行軍事打擊，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz ）的安全就無法得以恢復。伊朗外交部同日表示，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）與日本外長茂木敏充通電話，重申反對美國和以色列的侵略，將捍衛自身安全。阿拉格齊又稱，包括日本在內的國際社會，有責任譴責此次軍事侵略及侵略者犯下的戰爭罪行。



圖為2026年3月7日，美國與以色列再次空襲伊朗，首都德黑蘭有建築物冒出火光及濃煙。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

拉里賈尼回應法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）的言論稱，在美國和以色列點燃的戰火中，霍爾木茲海峽的任何安全都不太可能實現，尤其在某些方面還在助長這場戰爭升級的情況下。馬克龍當天早些時候表示，法國及其盟友準備開展一項「防禦性」海軍行動，旨在恢復霍爾木茲海峽正常通航。

另外，伊朗最高領袖辦公室外交政策顧問哈拉齊（Kamal Kharazi）警告稱，伊朗已做好與美國進行長期戰爭的準備。他認為外交手段已經沒有存在的空間，只能透過經濟壓力的積聚，迫使其他國家會進行干預，以確保美國和以色列停止對伊朗的侵略，否則就沒有回旋餘地。

2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦聯合國裁軍會議特別會議上發表講話。（Reuters）

伊朗外交部表示，阿拉格齊當日向日方稱，這場戰爭不僅針對伊朗，也針對整個地區。包括霍爾木茲海峽在內的地區局勢嚴峻，也是美國和猶太覆國主義政權軍事侵略的後果。 他也強調，與鄰國保持良好關系對伊朗至關重要，但絕不能允許美國利用其在中東地區的基地攻擊伊朗。伊朗的防御行動並非針對鄰國，而是針對侵略的根源和源頭。