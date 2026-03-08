美媒：美以或派特種部隊奪伊朗核庫存　德黑蘭稱可再打半年｜最新

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】以色列（Israel）與美國2月28日起連續多天對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中死亡，引發伊朗報復式空襲海灣多國的美以據點，能源樞紐霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的狀況也受關注。

特朗普要求伊朗「無條件投降」，伊朗總統佩澤希齊揚則強調伊朗不會投降，並就攻擊海灣國家鄰國致歉。



美國以色列伊朗開戰觸發全球動盪，本文會持續更新有關中東局勢的最新消息。



香港時間3月8日

【14:06】新華社引述伊朗媒體報道，伊朗專家會議已就新的最高領袖人選作出最終決定。路透社則引述MEHR NEWS報道，伊朗專家會議成員MIRBAQERI表示，已就哈梅內伊的繼任者達成多數共識，但仍有一些障礙需要解決

【14:05】《解放日報》報道，一艘訊號為「中國所有」（China Owner）的散貨船 「鐵娘子」號（Iron Maiden），沿着阿曼海岸線順利穿過霍爾木茲海峽，成為當前局勢下的罕見案例後，據媒體近日統計顯示，已有至少10艘船隻已將AIS自動識別系統（應答器）的「目的地」信號修改為「中國船東」、「全員中國船員」或「船上有中國船員」，以期通過霍爾木茲海峽。

【13:34】以軍宣布向伊朗發動新一輪空襲，針對當地基建設施。

【13:20】伊朗國營傳媒引述總統佩澤希齊揚指，自己的說話遭敵人「誤解」，形容對方企圖在伊朗及鄰國之間製造分裂。他強調伊朗與鄰國關係必須良好，而德黑蘭採取報復空襲不等於與這些國家有爭執。

【12:32】美媒Axios引述多名知情人士報道，美國與以色列曾討論在戰爭較後階段向伊朗派遣特種部隊，奪取當地的高濃度鈾元素。

【12:11】美國防長赫格塞思在社交平台X表示，假如外界殺害美國人或在世上任何一處威脅美國人，華府就會毫不猶豫地追殺對方。

【11:41】科威特表示，當地國際機場的燃料儲存庫大火已經受到控制。

【11:33】《以色列時報》引述兩名華府官員指，特朗普政府運用緊急權力，繞過國會向以色列出售超過2萬枚導彈，約值6.5億美元。

2026年3月7日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）、第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，中）、副總統萬斯（JD Vance，右）於多佛空軍基地（Dover Air Force Base）出席在對伊朗軍事行動中喪生的6名美軍士兵遺體移交儀式。（Reuters）

【11:20】法媒引述與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關連的半官方法斯通訊社（Fars）報道，革命衛隊發言人稱伊朗仍可維持密集戰爭至少6個月。

【10:49】施紀賢回應特朗普「勝利球迷」論，指英國需要嚴肅而不是政治遊戲，強調工黨政府致力保障英國民眾在海內外的安全。

【10:25】中國外長王毅表示，伊朗及中東問題應該正確及妥善處理，並敦促各方盡快重返談判桌。他又惄為伊朗政權變更缺乏支持，而拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則。動輒使用武力並不能證明自己的強大，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品。

【10:10】澳洲外長黃英賢稱，坎培拉方面考慮向受到伊朗攻擊的中東國家提供軍事援助，但無意派遣軍人到區內。

【09:35】半島電視台引述黎巴嫩衛生部指，貝魯特一間酒店遭以軍空襲，至少4死10傷。以軍其後稱在當地空襲朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）旗下聖城旅（Quds Force）的關鍵指揮官。

【08:58】以軍證實空襲德黑蘭多個煉油廠，指這些設施與伊朗軍方有關。

圖為2026年3月7日，美國與以色列再次空襲伊朗，首都德黑蘭有建築物冒出火光及濃煙。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

【08:54】美國中央司令部否認有美軍人員遭伊朗俘虜的講法。

【08:40】挪威警方表示，美國駐奧斯陸大使館附近傳出巨響，目前未有傷亡報告。

【08:24】特朗普不排除在特定情況向伊朗派遣美軍地面部隊，同時否定由伊拉克庫爾德武裝組織進攻德黑蘭的可能。

【08:07】英國計劃向中東部署航母，特朗普在社交平台發文點名英國首相施紀賢，稱美國不需要其他人在贏得戰爭後加入。

【07:04】巴林內政部稱，伊朗攻擊目標為巴林薩勒曼港附近設施，民防部門正採取措施控制火勢。

【06:22】沙特阿拉伯攔截8架闖入其領空的無人機。

【05:52】以色列軍方稱已對貝魯特南部郊區發動新一輪空襲。

【04:29】伊朗國家電視台稱，伊朗首都德黑蘭南部一家煉油廠遭襲後起火。

【04:23】安全部門消息人士稱，無人機襲擊了艾比爾國際機場附近的美國軍事基地。

【04:16】包括首都德黑蘭以西的卡拉季在內的三個地區燃料庫遭到襲擊。

【03:08】伊朗革命衛隊發表聲明稱，位於杜拜碼頭的美國軍事基地已遭成功攻擊。

【02:38】美國駐巴格達大使館遭喀秋莎火箭彈襲擊，警報隨即響起。