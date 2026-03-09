為什麼不會軍援伊朗？ 中國在中東的戰略需要是什麼

近日，西方媒體大肆炒作「中國軍援伊朗」的話題，還有媒體報道，稱中伊「即將達成CM-302超音速反艦導彈採購協議」。對此中國外交部予以否認。類似的場景其實並不陌生。俄烏戰爭的輿論場也曾出現過類似情況，現在只是將俄羅斯換成伊朗，論調幾乎是複製粘貼。



中國確實與伊朗有良好的外交關係，伊朗也是上合組織成員國之一。就如中國同俄羅斯也有非常好的外交關係，中俄還有更多交集。但，不能用一種非常「江湖」的方式理解國際政治，好像國家之間存在兄弟情義、陣營忠誠，誰被打了就應該出手相助。將窗戶紙戳破：國際政治其實有一個非常冷酷、但也非常穩定的規律：國家之間只講利益，不講情感。

伊朗長期受到西方制裁，石油出口渠道有限，只能以較大的折扣出售給少數買家。中國作為全球最大的能源進口國之一，自然是重要客戶。所以經常會看到一些數據，說中國購買了伊朗約90%的石油出口。但如果換一個角度看，這些石油在中國整體能源進口結構里，其實只佔一部份。中國從俄羅斯、沙特、阿聯酋、伊拉克、巴西、安哥拉等許多國家都有進口能源。伊朗只是供應來源之一，而不是唯一來源。這就形成了一種非常典型的不對稱關係：對伊朗來說，中國幾乎是唯一的主要買家；但對中國來說，伊朗只是眾多供應商中的一個。這種結構本身就決定了雙方關係的性質——合作是務實的，但不可能是高度綁定的。

更重要的是，中國在中東的利益遠遠不止伊朗一個國家。事實上，中國在中東最大的貿易夥伴並不是伊朗，而是海灣國家。沙特、阿聯酋、卡塔爾這些國家與中國的貿易規模都遠遠高於伊朗。中國在這些國家不僅有能源合作，還有大量基礎設施建設、投資和貿易往來。如果中國在伊朗問題上明顯選邊站隊，就意味着同時損害與這些國家的關係。所以中國在中東長期採取的外交策略，其實非常清晰：不選邊。

2026年3月1日，在革命廣場一角，一面伊朗國旗映襯著一幅巨大的橫幅，橫幅上描繪了伊朗飛彈襲擊停泊在波斯灣的美國航空母艦的場景。（GettyImages）

既和伊朗保持合作，也和沙特保持合作；既與阿聯酋做貿易，也與以色列進行技術交流。很多人把這種策略稱為「平衡外交」，但更直接的說，這是一種風險控制。中東是一個高度複雜的地區。宗教矛盾、民族矛盾、地緣政治衝突、能源利益糾纏在一起，幾乎所有國家之間都有不同程度的歷史衝突。如果在這樣的地區輕易選邊站隊，就等於主動捲入一系列無法控制的矛盾。

中國在中東最核心的目標其實非常簡單：穩定。只要中東整體穩定，就可以持續進行能源貿易和經濟合作。如果中東爆發大規模戰爭，油價暴漲、航道受阻、貿易環境惡化，受影響最大的其實是依賴能源進口的國家，而中國恰恰是全球最大的能源進口國之一。

從這個角度看，相較於一個「勝利的伊朗」，中國更需要的是一個「不失控的中東」。這也是為什麼中國在很多中東衝突中通常採取類似的立場：在外交層面呼籲停火和談判，但在軍事層面一定會保持距離。

更關鍵的一點是，中國絕對不會為了伊朗與美國發生直接對抗，也不願意在

東參與一場長期的地緣衝突。如果中國在伊朗問題上深度介入，就意味着主動把自己拖進一個高度複雜且消耗巨大的地區。美國在中東的經歷其實就是一個很明顯的例子。過去二十年，美國在中東投入了巨大的軍事和經濟資源，但最終不僅沒有徹底穩定地區局勢，反而讓自己陷入了長期消耗。中國沒有理由去重複同樣的路徑。

正如3月8日中國外長記者會上王毅說，中國古人雲：兵者，兇器也，不可不審用。中東的歷史反覆告訴世人，武力不是解決問題的辦法，兵戎相見只會增添新的仇恨，醞釀新的危機。中國深諳其中道理。

2026年3月8日，外交部長王毅出席十四屆全國人大四次會議外交主題記者會。（01直播截圖）

所以，中國的態度其實非常穩定：外交上反對軍事升級，政治上支持通過談判解決問題，但在軍事層面保持距離。要問中國的取態，王毅提出的五個基本原則就是取態：一是尊重國家主權；二是不得濫用武力；三是堅持不干涉內政；四是政治解決熱點問題；五是大國要發揮建設性作用，善意運用實力。

所以在衝突持續升級的同時，中國的外交行動也在同步展開，派出中東問題特使前往相關國家進行溝通與斡旋，中東地區很多國家都在密切關注這一動向。原因很簡單，地區國家都不希望戰爭長期持續。霍爾木茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，一旦航運受到嚴重影響，整個地區的經濟都會承受壓力。海灣國家高度依賴能源貿易，戰火如果持續擴大，沒有人能夠真正從中受益，正因為如此，愈來愈多國家希望局勢盡快降溫。

中東局勢能否降溫，目前沒有人能夠給出答案。導彈還在飛，局勢仍在升溫，新的力量也在逐漸進入舞台。有人在試探，有人在對抗，也有人在推動談判。歷史反覆證明，戰爭可以點燃世界，卻很少真正解決問題;真正決定未來的，從來不是誰打得最狠，而是誰能讓戰火停下來。戰場仍然在擴展，各方行動仍在繼續，但外交努力至少提供了一條不同的路徑。