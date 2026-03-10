特朗普：未決定派美軍到伊朗奪取濃縮鈾　未排除從伊朗取得石油

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月9日表示，未排除從伊朗取得石油的可能性，又指仍未到派兵進入伊朗伊斯法罕（Isfahan）保護核材料的一步。但對於伊朗專家會議3月9日正式任命已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）之子、56歲的保守派教士穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為新任最高領袖，特朗普直言不滿。



油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

特朗普接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時稱，未排除從伊朗取得石油的可能性。他表示，不想討論美國是否希望奪取伊朗石油，現在談論這個問題還為時過早，但提及委內瑞拉的例子，稱各界一直在考慮這個問題。他又表示，認為伊朗選擇穆傑塔巴擔任新領導人是一個大錯誤，「我不知道這能否長久。我認為他們犯了個錯誤」。

美國於今年1月發動突襲，擒獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。此後，特朗普政府採取措施，獲得並開發委內瑞拉的石油儲備。在上個月的國情咨文中，特朗普表示，美國已經從委內瑞拉獲得了超過8000萬桶石油。

圖為2026年3月9日，在伊朗首都德黑蘭，民眾上街集會支持新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。現場展示穆傑塔巴及已故最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）畫像。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

另外，他接受《紐約郵報》訪問時，被問及對伊朗地下鈾濃縮設施的美軍部署，他指相關討論「還沒有作出決定」。至於是否下令美軍進入伊斯法罕（Isfahan）保護核材料，他指「距離那一步還很遠」。談及伊朗新任最高領袖穆傑塔巴，特朗普則再次表示不滿。