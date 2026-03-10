特朗普：未決定派美軍到伊朗奪取濃縮鈾 未排除從伊朗取得石油
撰文：蕭通
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月9日表示，未排除從伊朗取得石油的可能性，又指仍未到派兵進入伊朗伊斯法罕（Isfahan）保護核材料的一步。但對於伊朗專家會議3月9日正式任命已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）之子、56歲的保守派教士穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為新任最高領袖，特朗普直言不滿。
特朗普接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時稱，未排除從伊朗取得石油的可能性。他表示，不想討論美國是否希望奪取伊朗石油，現在談論這個問題還為時過早，但提及委內瑞拉的例子，稱各界一直在考慮這個問題。他又表示，認為伊朗選擇穆傑塔巴擔任新領導人是一個大錯誤，「我不知道這能否長久。我認為他們犯了個錯誤」。
美國於今年1月發動突襲，擒獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。此後，特朗普政府採取措施，獲得並開發委內瑞拉的石油儲備。在上個月的國情咨文中，特朗普表示，美國已經從委內瑞拉獲得了超過8000萬桶石油。
另外，他接受《紐約郵報》訪問時，被問及對伊朗地下鈾濃縮設施的美軍部署，他指相關討論「還沒有作出決定」。至於是否下令美軍進入伊斯法罕（Isfahan）保護核材料，他指「距離那一步還很遠」。談及伊朗新任最高領袖穆傑塔巴，特朗普則再次表示不滿。
哈梅內伊之子出任伊朗最高領袖 特朗普直言不滿｜最新拉里賈尼：美以軍事行動一旦持續 霍爾木茲海峽安全無法恢復伊朗局勢｜G7財長會議：暫未決定動用戰略儲備應對油價飆升伊朗局勢｜穆傑塔巴就任德黑蘭數千人聚集示忠 分析指支持者變少