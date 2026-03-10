特朗普：伊朗戰爭將很快結束　但美國贏得還不夠多

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月9日表示，戰爭可能很快就會結束，「我認為這場戰爭已經基本結束，差不多了。他們（伊朗）沒有海軍，沒有通訊系統，也沒有空軍。」他又說，戰事比他最初預計的4到5周的時間框架「進展快得多」。英國廣播公司（BBC）報道，特朗普同日在邁阿密的向共和黨議員發表講話，也稱這場戰事「很快就會結束」（will be finished pretty quickly）。



BBC報道，特朗普向共和黨議員發表講話時稱，針對伊朗的打擊只是一次短期行動，目的是「清除一些非常邪惡的人」。行動已在很多方面取得了勝利，但「贏得還不夠多」，行動將繼續向前，徹底結束這場持續已久的危機。

特朗普讚揚美軍表現， 稱伊朗的導彈基本上已經被摧毀，無人機也被擊落，美軍正打擊他們製造無人機的地方。他又稱，美國正與以色列一道粉碎敵人，展現出壓倒性的技術能力和軍事力量。

他又重申，這次行動是先發制人的措施，指對方已經做好攻擊準備，擁有的導彈數量遠遠超出想像，「他們不僅要攻擊我們，還要攻擊整個中東和以色列。」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）駐白宮記者於稍早時間稱，特朗普在電話採訪中表示，戰爭可能很快就會結束。當被問及伊朗新任最高領袖穆傑塔巴時，特朗普稱，「我對他沒什麽可說的，完全沒有」。他補充說：「心中已有人選來接替」，但沒有進一步說明。

至於霍爾木茲海峽，特朗普指現在船隻正在通過，但他正在考慮獲得控制權。特朗普警告伊朗：「他們已經把該打的都打完了，最好別耍什麽花招，否則這個國家就完了。」

美媒：穆傑塔巴如不滿足美國要求 特朗普支持將其擊斃

另有美國媒體報道，根據現任和前任美國官員消息，特朗普已告知助手，如果伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）不願滿足美國的要求，例如停止伊朗的核計劃，他將支持將對方擊斃；白宮拒絕評論此消息。

美國《華爾街日報》報道，根據一位現任和一位前任美國官員表示，以色列很可能會發動行動，刺殺新被任命為最高領袖的穆傑塔巴。他們指出，以色列正主導針對伊朗領導人的行動。報道指出，以色列外長薩爾（Gideon Sa'ar）近日被CNN訪問時，被問及穆傑塔巴是否是以色列的目標，他回答說：「你們拭目以待。」

美方官員表示，華府方面將穆傑塔巴視為強硬派繼承人，預期對方不太可能放棄伊朗發展核武的計劃，也不會以對美國有利的條件來談判結束衝突。