伊朗局勢｜伊外長：史詩怒火實為史詩錯誤　為美國準備了很多驚喜

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入11日之際，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，伊朗已準備好應對美國旨在破壞伊朗經濟的陰謀，並暗示給美國人「準備了許多驚喜」。



據新華社報道，阿拉格齊3月9日（周一）在社交平台X上發文，將美軍代號為「史詩怒火」（Epic Fury）的對伊朗軍事行動稱為「史詩級錯誤行動」，說這場軍事侵略已然將國際能源和大宗商品價格推至「難以承受的水平」。

阿拉格齊發文分享急速上升的能源價格：

阿拉格齊稱，美國正密謀襲擊伊朗的石油和核設施，企圖以此遏制美國國內巨大的通脹衝擊。他說，伊朗已對此做好充分準備，「而且，我們也準備了許多驚喜」。

2026年1月30日，土耳其伊斯坦堡，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，不在圖中）會晤後出席記者會。（Reuters）

美國和以色列2月28日向伊朗發起大規模軍事行動，伊朗對以色列和中東地區的美軍基地等目標發起還擊。伊朗革命衛隊高級軍官日前說，伊朗「並未關閉」霍爾木茲海峽（Starit of Hormuz），但任何屬於美國或以色列的船隻都將成為伊方打擊目標。