伊朗局勢｜美軍被指誤炸小學165死　特朗普：伊朗亦擁有戰斧導彈

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入11日之際，對於外界指美軍在2月28日誤炸伊朗一座小學，造成超過160學童身亡，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，美國有出口被指用於轟炸的戰斧導彈（Tomahawk Missiles），而伊朗亦擁有該款導彈。



特朗普開記者會回應針對伊朗的軍事行動：

據美國公共廣播電視（PBS）報道，特朗普3月9日（周一）召開記者會談到美國針對伊朗的軍事行動。

他錯誤地聲稱伊朗擁有美國製造的「戰斧」巡航導彈，外界分析指這極可能是襲擊伊朗一所女子學校、造成165人死亡的武器。

當被問到美國是否會為這次襲擊承擔責任時，特朗普辯稱，這種由美國國防承包商雷神公司（Raytheon）製造的巡航導彈「有向其他國家出售並被使用」，而伊朗「也擁有一些戰斧導彈」。

特朗普指：「無論是伊朗還是其他國家，戰斧導彈都是一種非常常見的導彈。」

報道指，儘管雷神公司有向日本和澳洲等盟國出售這種導彈，但沒有任何證據表明伊朗已獲得這種巡航導彈。

2026年3月9日，美國佛羅里達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）在一個公開場合，就美國向伊朗發動的軍事行動發表講話。（Reuters）

當被問到為什麼只有他一個人做出這樣的聲明時，特朗普強調：「因為我對此了解不足。」他還補充說，「無論調查報告最終結論如何，我都願意接受。」