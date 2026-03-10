特朗普與普京通話　討論伊朗終戰方案

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）周一（3月9日）應約與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，重點討論伊朗局勢、烏克蘭局勢等國際問題，普京就通過政治外交途徑儘快結束圍繞伊朗的戰事提出一些建議。



新華社報道，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）9日晚表示，普京和特朗普通話持續約一小時。烏沙科夫說，就通過政治外交途徑儘快解決「在伊朗的衝突」，普京「表達了若干想法」，包括考慮推動有海灣多國領導人、伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及其他國家領導人參與的溝通。

特朗普向普京介紹了他「在美以行動持續的背景下對近期局勢的評估」。「雙方就這一主題進行了具體且有益的交流。」

烏沙科夫說，特朗普再次表示希望俄烏衝突儘早進入停火階段，以達成烏克蘭問題長期解決方案。

2025年8月15日，特朗普在停機坪迎接普京，兩人會見時握手（Reuters）

另外，俄美領導人還從全球原油市場角度討論了委內瑞拉問題。

這是美國和以色列2月28日聯手對伊朗發起大規模軍事行動以來，俄美總統首次電話交談。普京6日與佩澤希齊揚通電話時表示，俄方對於此次衝突的原則立場是必須立即停止軍事行動，放棄以武力方式解決伊朗及中東地區問題，儘快回歸政治和外交解決的軌道。

本文獲《聯合早報》授權轉載

