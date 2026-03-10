伊朗局勢｜英軍艦無法趕赴塞浦路斯　工會：後勤被外判週末唔返工

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入11日之際，衝突正有外溢之勢。據英國媒體報道，位於塞浦路斯阿克羅蒂裏（阿克羅蒂裏）的英國皇家空軍 (RAF) 基地3月2日遭到伊朗的無人機襲擊，英國政府隨即決定派遣龍號驅逐艦（HMS Dragon）前往塞浦路斯，惟一個工會表示，由於後勤維修業務已在去年外判，工人只有周一至週五9時至5時上班，周末並不工作，導致龍號驅逐艦無法立即啟程前往塞浦路斯。



據英國《每日電訊報》3月6報道，龍號驅逐艦被派往保護塞浦路斯島上的一個空軍基地，但由於需要工作人員完成焊接和其他維護工作，軍艦的出發被推遲。

《政治報》（Politico）雜誌披露，2025年5月，英國國防部與Serco Marine Services公司簽署了一份港口服務合約。

2026年3月4日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）宣布，隨着中東衝突加劇，英國將向東地中海部署「龍號驅逐艦」（HMS Dragon）以及配備反無人機能力的直升機。圖為「龍號驅逐艦」在朴茨茅夫港上港彈藥庫（UHAF）進行填補彈藥作業的場景。（Reuters）

據《朴茨茅夫新聞報》（Portsmouth News）報道，英國國防部試圖從早前與承包商簽訂的價值12億英鎊的協議中節省2.5億英鎊。與Serco公司達成的這項協議總價值10億英鎊，包含三份合約。

代表拖船工人和工程師的工會Prospect表示，英國國防部和私人營運商Serco出於「削減成本」的目的縮短了工作時間，這加劇了龍號驅逐艦啟程的延誤。

工會在一份聲明中表示，由於後勤作業被外判，朴茨茅夫港的21個職位被裁，其中17人將2025年10月已離職。

工會稱，在外判商營運下，朴茨茅夫基地不再24小時運轉，通常工作時間為週一至週五上午9時至下午5時。

Prospect的工會秘書長Mike Clancy表示：「我們的成員正在積極提供幫助，但如此重要的服務不應該依賴員工的善意。非工作時間的支持應該寫入合約。」

Clancy強調：「這份合約在第一次真正遭遇嚴重危機時就失敗了，必須緊急審查和糾正。」

Prospect工會強調，由於中東局勢的影響，其在Serco Marine Services公司的成員不得不主動提出在晚上和週末加班，以確保驅逐艦的準備工作順利進行。

據《衛報》3月9日報道，英國國防大臣賀理安（John Healey）表示，「龍號驅逐艦」將在「未來數日」內啟航，這意味這艘英國驅逐艦可能要到週末之後才能抵達東地中海。

賀理安在下議院表示，海軍官兵正「每天工作22個小時」來讓軍艦做好一切準備。

負責武裝部隊事務的議會副國務秘書Al Carns承認，龍號驅逐艦要等到工程師完成「各種不同的維修工作」才能啟航。

而由於龍號驅逐艦已花了近一周準備啟程，目前尚無法確定它能否在本週末抵達塞浦路斯海岸。從朴茨茅夫前往當地的航程預計需要五到七天。

因此，它將晚於法國和西班牙的軍艦抵達塞浦路斯。

2026年3月4日，英國朴茨茅夫，英國首相施紀賢（Keir Starmer）宣布，隨着中東衝突加劇，英國將向東地中海部署皇家海軍「龍號驅逐艦」（HMS Dragon）以及配備反無人機能力的直升機。圖為「龍號驅逐艦」在朴茨茅夫港上港彈藥庫 (UHAF) 進行補充彈藥作業。（Reuters）

報道指，法國已在9日（周一）將「戴高樂號」航空母艦（Charles de Gaulle）部署至塞浦路斯，這讓英國遭外界質疑在應對伊朗危機上反應過慢。