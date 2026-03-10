油價波動衝擊航空業　亞太多間航空公司被迫漲價並擬停飛計劃

隨著中東衝突持續升級，石油供應面臨嚴重威脅。亞洲航空公司相繼調漲機票價格，並制定包括停飛、賠償等各項應急計劃。



彭博3月10日引述知情人士透露，印度航空已將長途航線票價上調 15%，並不排除進一步漲價。越南官方媒體亦發出警告，由於該國機場燃油高度依賴進口，機票價格最高可能上漲 70%。

2025年12月25日，印度航空公司靛藍航空（IndiGo）抵達新孟買國際機場（NMIA）。（Getty）

「各地都拉響了恐慌警報，」史巴塔商品（Sparta Commodities）高級石油市場分析師吳俊（June Goh）表示，並指出亞洲的航空公司若沒有夠強的避險規劃，先前機票售出的基準點比起現在所在的位置，「真的受傷很重」。

新西蘭航空（Air New Zealand）亦在聲明中表示：「由於市場波動，公司先前預測所依據的航空燃油價格假設已不再適用」。澳航（Qantas）10日則宣布在本週加票價，應對成本上漲。另外，中東地區多家大型航空公司和幾乎癱瘓。

2026年3月7日，在美以與伊朗的衝突期間，一架阿聯酋航空（Emirates）的飛機停在阿聯酋杜拜國際機場。（Reuters）

有知情人士表示，如果當前局勢持續超過三個月，部分利潤率較低的航空公司將會面臨破產。德意志銀行分析師林恩伯格（Michael Linenberg）在報告中反映，受戰事影響，全球航空公司可能被迫停飛數千架飛機，實力較弱的航空公司將直接停止運營。

航空業面臨的危機突顯了戰爭影響正在不斷擴大，美以發起襲擊以來已過一週，即使美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱戰爭很快結束，惟局勢並未見緩和跡象，燃油供應的威脅正使全球航空旅行陷入長期的不確定性擔憂。