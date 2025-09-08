美國移民執法人員突擊搜波士頓　白宮：本周將到芝加哥執法

美國聯邦移民執法人員日前在波士頓及周邊社區，展開突擊行動，逮捕數十人。當局指，被捕人士涉嫌販毒、參與幫派活動和性侵犯等，即使聯邦政府要求拘留，他們仍然獲釋。官員認為，波士頓的政策允許危險罪犯留在社區。美國白宮邊境事務主管霍曼（Tom Homan）接受有線新聞網訪問時表示，華府本周將到芝加哥採取執法行動，又指特朗普優先考慮到庇護城市執法，認為這些城市釋放非法移民，威脅公共安全。



美國總統特朗普（Donald Trump）揚言要派兵到多個城市，打擊犯罪。他日前在社交平台發文，威脅向芝加哥派兵，指要讓芝加哥見識為何國防部改稱「戰爭部」。特朗普周日指，不是要向芝加哥開戰，而是要清理城市。

2025年9月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）抵達紐約，準備出席美國網球公開賽男子決賽。（Reuters）

有輿論認為，此舉正值司法部對波士頓及其市長提起訴訟之際，可能加劇了當地庇護政策引發的衝突。還有地方官員認為，聯邦政府的行動不必要且專制過度。