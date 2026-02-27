俄羅斯稱向烏克蘭移交1000士兵遺體　美代表26日分別與俄烏會談

俄羅斯總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）於2月26日表示，俄羅斯已將1,000名烏克蘭士兵的遺體移交給基輔，作為交換，莫斯科收到了35名陣亡士兵的遺體。曾在美俄烏會談擔任俄方代表團團長的梅金斯基，在Telegram發布了照片，顯示身穿白色防護服的工作人員，正從冷藏卡車抬出屍袋。另外，俄烏代表同日分別與美國代表在瑞士舉行會談。



圖為2026年2月26日，俄方公布畫面顯示向烏克蘭移交陣亡士兵的遺體。（X截圖）

《莫斯科時報》報道，梅金斯基沒有說明交換遺體的時間和地點。烏克蘭方面後來已確認消息，並感謝國際紅十字會的參與。報道指出，這次遺體交換應是雙方今年以來第二次。

英國廣播公司（BBC）報道，此次交換是基於雙方在2025年6月談判期間達成的協議。莫斯科和基輔同意各自歸還至多6,000名士兵的遺體，以及所有患病和重傷的戰俘，和25歲以下的戰俘。

圖為2026年2月18日，美俄烏三方會談在瑞士日內瓦結束，烏克蘭談判代表團團長、國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）在會談後會見記者。（Reuters）

美烏會談 討論下一輪三方談判籌備工作

同日， 烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）表示，烏克蘭與美國代表當日在瑞士日內瓦舉行雙邊會談。美國代表團成員包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使威特科夫（Steve Witkoff），以及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）。

烏梅羅夫表示，人道主義事務和戰俘交換是重要議題 。他指出，烏方經濟團隊將提出經濟復蘇問題，包括對烏克蘭的經濟支持機制、吸引投資工具，以及長期合作框架等。此外，烏方還將就下一輪烏美俄三方談判的籌備工作，與相關方面進行溝通。

俄羅斯媒體報道，俄總統特別代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）同日也與美國方面的代表在瑞士日內瓦舉行會晤。據俄新社、塔斯社報道，雙方大約兩小時後離開酒店。德米特里耶夫拒絕就會晤結果置評，稱「一切以後會有結果的」。