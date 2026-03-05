伊朗局勢｜中東衝突推高能源價格　俄羅斯或斷供歐洲另覓高價買家

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）3月4日警告，由於伊朗危機引發的能源價格飆升，俄羅斯可能立即停止向歐洲供應天然氣。



普京將這一可能的決定與歐盟希望禁止購買俄羅斯管道天然氣和液化天然氣聯繫起來。

在美國和以色列襲擊伊朗，以及伊朗對波斯灣阿拉伯鄰國的美軍基地發動報復空襲後，石油和天然氣價格飆升。這場衝突導致霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運癱瘓，並迫使卡塔爾的液化天然氣生產中斷，以及沙特阿拉伯最大的煉油廠停產。

普京3月4日接受俄電視台首席克里姆林宮記者扎魯賓（Pavel Zarubin）訪問時說，油價上漲是因為美國和以色列對伊朗的侵略，以及西方對俄石油的限制。歐洲天然氣價格上漲則是因為中東局勢和霍爾木茲海峽關閉，導致客戶想要以更高的價格購買天然氣。

普京說：「現在其他市場正在開放。也許我們現在停止向歐洲市場供應天然氣會更有利可圖。我們可以轉戰那些正在開放的市場，並在那裏站穩腳跟。」

普京回答記者提問時，將這一可能的決定與歐洲的「錯誤政策」聯繫起來。

路透社報道指，俄羅斯擁有世界最大的天然氣儲量，也是世界第二大石油出口國。由於俄烏戰爭的爆發，導致歐洲尋求減少對俄能源的依賴，莫斯科失去了大部分利潤豐厚的歐洲市場。目前，俄羅斯在歐洲市場的地位已被挪威、美國和阿爾及利亞取代。

普京說：「由於中東局勢、霍爾木茲海峽關閉等原因，出現了一些願意以更高價格購買相同天然氣的客戶。」

他補充說：「如果出現這樣的高價買家，那我確信，一些傳統供應商如美國及美國公司，自然會離開歐洲市場，轉而進入價格更高的市場。」

彭博社報道指，一旦霍爾木茲海峽實質性關閉，對全球油市而言無異於一次「地震級」衝擊。

路透社也引述市場分析師的話報道，霍爾木茲海峽若持續受阻，將直接威脅約20%的全球原油供應，導致價格上揚。

