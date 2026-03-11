伊朗局勢｜美國能源部長稱美軍成功護送油輪　數分鐘後刪帖

美國能源部長賴特（Chris Wright）3月10日一度在社交平台X發文稱，美國海軍成功護送一艘油輪通過霍爾木茲海峽，「以確保石油繼續流向全球市場」。不過，他在數分鐘後迅速刪除帖文。美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）其後表示，美軍並未為油輪護航。



圖為2026年3月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）與能源部長賴特（Chris Wright）在白宮出席圓桌會議。（Reuters）

路透社報道，針對賴特的發文，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人奈尼（Alimohammad Naini）否認消息， 美國艦隊及其盟友的任何行動，都將遭到伊朗的導彈和無人機阻止。據伊朗國家媒體報道，奈尼表示：「所謂美國恐怖分子軍隊護送的油輪通過霍爾木茲海峽的說法，完全是謊言。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月3日曾表示，美國將為通過霍爾木茲海峽的油輪提供保護。美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）同日稍早時間曾稱，美軍已開始研究護送船隻通過霍爾木茲海峽的方案。