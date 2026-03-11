聯合國調查：俄羅斯強行轉移烏克蘭兒童構成危害人類罪
撰文：聯合早報
出版：更新：
聯合國調查小組說，莫斯科將烏克蘭兒童驅逐並強行轉移至俄羅斯的行為構成危害人類罪。
法新社報導，聯合國烏克蘭問題獨立國際調查委員會星期二（3月10日）稱，收集到的證據表明「俄羅斯當局犯下了驅逐和強行轉移兒童，以及對兒童強迫失蹤的危害人類罪」。
調查報告稱，俄羅斯已從烏克蘭被佔領地區驅逐或轉移「數千名」兒童，目前已確認1205宗案例。
烏克蘭問題獨立國際調查委員會由聯合國人權理事會在俄烏戰爭爆發後不久設立。報告指出，四年過去，委員會調查案例中被驅逐或轉移的兒童，有80%仍未返家。
莫斯科未能建立促進兒童返鄉的機制，反而專注於將兒童長期安置在俄羅斯的家庭或機構中，同時沒有向孩童親屬告知他們的下落。
委員會重申先前調查結論，即俄羅斯當局對兒童的驅逐和轉移構成戰爭罪，此外「他們無正當理由拖延遣返這些兒童，這同樣構成了戰爭罪」。
調查也發現，這些做法「並非以兒童的最大利益為出發點」，並已違反國際法。
俄羅斯不承認這個委員會，也不回應委員會提出的訪問、資訊及會議的請求。
本文獲《聯合早報》授權轉載
美俄烏新一輪會談下週於土耳其舉行 或聚焦領導人會晤與戰俘交換烏克蘭派遣專家應對伊朗無人機 美國因伊朗衝突推遲俄烏會談伊朗局勢｜美媒：美軍擬在中東部署反無人機系統 在俄烏戰爭有效美國分別與俄烏在瑞士會面 澤連斯基：料3月初再舉行三方會談