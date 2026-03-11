特朗普不理美加關係緊張再提51州論　稱卡尼為「未來州長」

美國總統特朗普（Donald Trump）3月10日在社交平台Truth Social發文，再次稱呼加拿大總理卡尼（Mark Carney）為「未來加拿大州州長」，並將他列入美國多州州長的「名單」。《國會山報》報道，這則帖文再次延續特朗普對加拿大前任總理杜魯多（Justin Trudeau）的侮辱性言論，並重申推動加國成為美國第51州的立場。



特朗普周二在帖文中提到五大湖保育計畫時表示，「我將邀請其他州長加入這場鬥爭，包括伊利諾伊州、威斯康辛州、明尼蘇達州、賓夕法尼亞州、俄亥俄州、印第安納州、紐約州州長，當然還有未來的加拿大州州長卡尼，我知道他會很樂意為這項崇高的事業做出貢獻。」他補充道，並強調「只有特朗普能做到這一點」（Only 「TRUMP」CAN DO IT!）。

這並非特朗普第一次稱卡尼為「州長」。雖然去年4月卡尼上台執政後，特朗普曾多次讚揚對方，還曾稱他是「偉大的領導人」，但自今年初卡尼訪問中國並和達成雙方多項經貿協議後，特朗普態度明顯改變。當時，他就曾以此稱呼來批評卡尼；而特朗普過去也曾多次稱呼前任加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）為「州長」，還不斷暗示美國可能會吞併加拿大。

2026年3月10日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在Truth Social上發文稱加拿大總理卡尼（Mark Carney）為「未來的加拿大總督」。（Truth Social@realDonald Trump）

報道指，特朗普和卡尼的關係持續緊張，部份原因在於特朗普多次表態說，想讓加拿大成為美國的一部份。

卡尼近期抨擊美國對伊朗攻擊，稱這場衝突是「國際秩序的失敗」。此前，他曾在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）上宣布世界秩序「破裂」，呼籲中等強國團結起來。這番言論再次惹惱特朗普。