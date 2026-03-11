印尼洗窗工人高空作業遇暴風雨　吊籃翻轉多次撞牆慘死｜有片

印尼泗水市一名洗窗工人3月初在高空作業時突遭暴風雨襲擊，受困吊籃在空中翻轉搖晃，整個人懸在高空，一遍又一遍撞向建築外墻，最終當場身亡。



據新加坡媒體8world報道，事發於3月2日下午，51歲男子埃迪（Edy Suratno）正位於泗水一處服務公寓建築外墻，用密封膠加固玻璃窗。然而天氣突然轉陰，風力迅速加強，他試圖將吊籃降回地面，猛風已灌來。

網絡流傳的影片畫面顯示，埃迪所在的吊籃，懸在高空中失控翻轉，猛烈搖晃，他的身體不斷撞向建築外牆，場面駭人。

網絡流傳影片畫面：

當局於下午2時23分接報後趕赴現場，但風勢過大，救援受阻。期間救援人員成功引導另一部吊籃安全降落，救出兩名工人。然而，埃迪所在的吊籃因系統故障，被困在25至26層之間無法運作。

消防員最終透過25樓一扇窗口將他拉回室內，但他已無生命跡象。另一名56歲工人里布特（Ribut Boediyanto）則被緊急送往醫院接受治療。

酒店在聲明中指出，事發時兩名工人都正在進行矽膠加固作業，且皆佩戴安全防護裝備。

目前，當地有關部門表示將對極端天氣下的高空作業安全規程進行全面評估，以防止此類悲劇再次發生。

印尼安塔拉通訊社提到，泗水市市長卡亞迪（Eri Cahyadi）10日親手將就業社會保障局發放的賠償金，交給埃迪家屬。這筆賠償總額達2.72億印尼盾（約13萬港元），並為埃迪兩名子女提供1.58億印尼盾（約7萬港元）儲蓄獎學金，確保孩子教育不會中斷。