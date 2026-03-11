伊朗戰爭新階段：美國求勝、以色列求亂、伊朗求生

隨著中東戰火蔓延，陷入混亂的似乎不只航線與油價，還有特朗普（Donald Trump）圍繞戰爭的各種發言。

首先是戰爭未來走向。在經歷油價飆漲後，特朗普似乎出於穩定市場考量，開始在姿態上嘗試「TACO」，也就是在受訪時宣稱，「戰爭很快能結束」、「我認為這場戰爭已經非常徹底了」。而從後續發展來看，市場似乎因此感到安定，油價也有所回落。

但問題是，美國戰爭部卻在X上釋出了相反訊號，稱「我們才剛開始戰鬥」；甚至特朗普同一日的後續言論，又為事態發展投下更多不確定，包括宣稱「我們已經在很多方面取得了勝利，但還不夠」、「我們絕不鬆懈，直到徹底、果斷地擊敗敵人」。可想而知，油價又隨後上漲。

再來就是實際戰果。特朗普原本表示，伊朗已經「沒有海軍，沒有通訊設備，也沒有空軍」，後續卻又改口稱，「伊朗的大部分海軍已被擊沉」、「導彈能力下降到大約10%」、「無人機的使用率可能已經下降25%」；類似的還有針對伊朗領導層的描述，特朗普原本稱，「伊朗領導層已被全部殲滅」，結果之後又改口成「多數伊朗人甚至從未耳聞現在的領導人」。

從某種程度來看，白宮的混亂動態已不僅是特朗普「不確定性」的反映，更是斬首行動「一擊未成」後，局勢走向失控的現實暴露。隨著油價與美國反戰聲浪上漲、以色列持續加開黎巴嫩戰場、伊朗在革命衛隊主導下擁立穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為新最高領袖，各方似乎都將籌碼打到最大，卻又因為對於戰後場景的不同想像，導致停火環境的暫難成形。

圖為2026年3月10日，伊朗首都德黑蘭一幢大樓外，繪有伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）、已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）和已故最高領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）的肖像。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

美國還是希望「勝利凱旋」

首先是一心求「勝」的美國。

眾所周知，這次衝突起於2026年2月28日的美以聯合空襲。雖說伊朗因此損失慘重，連最高領袖都慘遭斬首，不過在革命衛隊迅速主導政局下，德黑蘭後續的報復手段顯然也遠超美以想像：針對美國在海灣地區的軍事設施、民用基礎設施以及以色列國土進行報復，並在後續持續擴大打擊範圍，除了海灣合作委員會（GCC）成員國、塞浦路斯、約旦，還有土耳其與位處高加索的阿塞拜疆，既將攻勢延伸到北約邊緣，也嚴重破壞霍爾木茲海峽的航運與能源戰略地位。

基本上從前述白宮的混亂動態來看，這種發展並不在美國的原先設想內。從特朗普的視角出發，自己配合以色列發起空中攻勢，應當可以在斬首最高領袖後導致伊朗陷入混亂。

雖說從過往軍事歷史來看，僅憑空襲就要推翻政權的可行性不高，但兩個基礎或許導致特朗普與團隊研判豪賭可行：第一，伊朗才剛經歷一場規模巨大的全國示威，且基本是靠革命衛隊血腥鎮壓才勉強弭平；第二，伊朗在過去2年的加沙戰爭升級過程間，面對美國與以色列的越線打擊，往往採取戰略克制的作法，即便報復也是經過通報的「走個過場」。

或許正是以上訊息，讓特朗普與團隊形成了既定認知：目前剛好是伊朗最脆弱的時刻，軍事如此、政治亦然，如果美國與以色列選擇「更進一步」，伊朗無力也不敢大規模報復，並會陷入內部混亂。

美國總統特朗普（Donald Trump）3月7日（周六）於多佛空軍基地（Dover Air Force Base）出席在對伊朗軍事行動中喪生的6名美軍士兵遺體移交儀式。（Reuters）

因此在開戰之初，美國的做法與以色列基本如出一轍，那就是通過持續不斷的空襲，打擊伊朗政權的領導層和軍事基礎設施，輔以煽動內部異議，希望削弱伊朗政權。對以色列來說，政權垮台或許是最好結局，不過從美國的視角出發，不論是政權跨台、內部政變、民眾起義建立新政權，其實都是可以接受的結果，關鍵在於，只要伊朗願意按美國條件談判即可。

不過從後續發展來看，特朗普明顯誤判伊朗的報復決心，同時低估神權政府的「深層國家」韌性，尤其在革命衛隊主導對外報復攻勢、扶持穆傑塔巴上位的背景下，強硬派的聲量有增無減，這意味要在伊朗形塑一個親美政權的難度，遠大於開戰之前。發展至此，美國的盤算基本已經落空，而革命衛隊發現干擾霍爾木茲海峽這個「咽喉點」（choke point）有用後，又更不會輕易放過。

顯然，這原本只是一場小規模對抗，卻因為美國的輕啟戰端，演變成圍繞全球的重大危機，也將美國捲入新的戰爭泥潭。在經濟與選舉政治的局限下，美國希望盡快結束危機，卻無法用灰頭土臉的方式退場，因此即便轟炸的邊際效應持續遞減，在未與伊朗真正「協商」出體面退場的台階前，美國還是只能繼續攻擊，並將轟炸當成談判籌碼。

簡單來說，美國其實已無心戀戰，卻還是不放棄「勝利凱旋」。這或許就是特朗普說話顛三倒四、白宮也動態混亂的關鍵。

2026年3月9日，美國佛羅里達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）在一個公開場合，就美國向伊朗發動的軍事行動發表講話。（Reuters）

以色列企圖改寫中東格局

而毫無疑問，同樣是戰爭發起方的以色列，具備與美國截然不同的戰爭議程。

從特拉維夫的視角出發，阻止伊朗取得核武、讓德黑蘭無法動員「抵抗軸心」、摧毀導彈計畫的龐大戰略目標，注定其會採取比美國更加激進的戰略，並也必然要將美國綁上戰車，因為光憑以色列自己無法完成。

不過隨著戰爭時程拉長，以色列似乎演化出了新想法。在最一開始，以色列的如意算盤或許是，美國介入有助嚇阻伊朗報復，那麼戰爭成本就能維持在可控範圍內，以色列就能持續延長戰爭、削弱伊朗。而通過大規模斬首伊朗領導高層，以色列應是希望促成伊朗政權更迭、催生親美親以的新政權，直接讓「抵抗軸心」板塊、核計畫、導彈計畫消於無形，甚至這個政權可能與以色列結盟，並加入《亞伯拉罕協議》與以色列建交。如此一來，以色列在中東的威脅盡除，國家安全也能徹底保障。

2026年3月2日，在美國和以色列與伊朗發生軍事衝突之際，圖為卡塔爾能源公司位於拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）的液化天然氣 (LNG) 生產設施。（Reuters）

但當伊朗沒有第一時間爆發內亂，且隨著戰爭時程延續、革命衛隊等強硬派也全面掌權，以色列似乎轉而開啟另一種戰爭議程：打出一個實力削弱、內部動盪的伊朗，而非與能與自己合作的友善政權。這或許就解釋了，為何以色列會開始大量轟炸伊朗石油設施，關鍵就是要嚴重損害其經濟能力，即便伊朗能撐到獲得戰後喘息契機。

換句話說，從以色列的視角出發，轟炸本身的邊際效益雖然也在下降，卻沒有美國戰略視野中看出去的嚴重，因為這些轟炸本身或許無法促成伊朗戰略轉向，卻有機會加劇長期視角下的德黑蘭內部動盪。而這種混亂符合以色列的戰略盤算，畢竟一個四分五裂、動盪不安的伊朗必然無暇顧及自身問題，也無力向海外投射力量。

但這種作法的成本顯而易見，除了伊朗的報復力道升級外，也會把周遭海灣國家拖入更深的戰爭泥淖。尤其隨著伊朗持續擴大無差別掃射範圍，後續可能牽引一系列地緣格局改寫，包括推遲敘利亞復興的進程、複雜化伊拉克局勢、更加深化以色列對約旦河西岸與加沙地帶的控制。

最終，原本與衝突相對無關的沙特、土耳其可能成為最大受害者：雖然想推動國家復興，卻被各種失敗國家與地塊包圍，未來只能在應對各種威脅的過程中疲於奔命，與伊朗的關係也無法再和諧前進。如此一來，以色列可能得到一種新的外部戰略環境：一個近20年最衰弱的伊朗，被沙特與土耳其兩個穆斯林強國牽制，自己因此能夠高枕無憂。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月7日（周六）發表視像講話表示，對伊朗的戰爭將持續進行，力度不會減弱且毫不妥協。他強調以色列並非試圖分裂伊朗，而是「致力解放伊朗」。（影片截圖）

伊朗僅存不多的生存策略

再來是面對美以進逼的伊朗。

毫無疑問，2026年戰爭就是伊朗伊斯蘭共和國的生死之戰。在政權因為失去大量領導高層、軍事與經濟基礎都受重創的背景下，伊朗目前的唯一目標就是生存。

不過儘管伊朗也希望盡快結束衝突，卻無法接受形同投降的停火條件，因此只能轉而採取非對稱作法，用提高衝突成本的方式，反向對美國以色列施壓，希望形塑更有利自己的停火情境。

首先，伊朗持續打擊海灣地區的關鍵經濟基礎設施，包括沙特、卡塔爾等國的石油和天然氣設施，以及海灣合作委員會成員國的民用設施；再來，伊朗持續干擾霍爾木茲海峽，掐住世界石油供應與航運的咽喉點。而通過攻擊能源基礎設施、油輪，並將海峽劃為戰區，伊朗明顯已將戰爭「區域化」，要對海灣國家與更廣泛的國際社會施加經濟壓力，迫使華盛頓緩和局勢。

與此同時，伊朗也開始運用消耗戰策略，盡可能留存先進的彈道導彈。關鍵在於，美國、以色列和區域國家的防空設備儲備有限，因此通過發射技術水平較低的無人機和導彈，伊朗可以迫使前述國家耗損寶貴的戰爭資源。而一旦這些防禦系統被耗盡，該區城市和基礎設施就很容易受到伊朗的更先進導彈攻擊。

圖為2026年3月10日，伊朗首都德黑蘭街頭的橫額，繪有伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）、已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）和已故最高領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）的肖像。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

基本上這些操作有一個重要背景假設，那就是伊朗相信時間站在自己這邊，因此隨著衝突成本增加，華盛頓的政治意願會持續減弱，衝突就有可能按照伊朗期望的方式收場，不論是暫時逼退美國與以色列的攻勢、成功獲得戰爭賠償，又或是爭取到美國解除部分制裁。

只是從另一個角度來看，這項戰略也蘊藏巨大風險。關鍵就是，這種全面掃射戰略可能孤立伊朗，並讓原本在近年與德黑蘭開啟和解進程的海灣各國，在衝突時程拉長損及自身安全與經濟利益的背景下，又紛紛踏出背離伊朗的步伐，最終重回海灣穆斯林國家陣營對峙的年代：沙特為首的阿拉伯產油國聯合包圍伊朗。而如此發展，其實就是正中以色列下懷。

另一個風險在於，延長衝突或讓華盛頓下不了台，其實也有一定機率觸發美國大規模、不受約束的反擊，甚至可能加派地面部隊，畢竟特朗普就是各方都難以預測的最大風險。如此一來，可能反而摧毀伊斯蘭共和國的殘存政權。

因此可以這麼說，當前伊朗正在走一條戰略鋼索，既要施加足夠的壓力迫使美國進行談判，又不能觸發災難性的局勢升級，以免局勢徹底無可挽回。而基本上，這種微妙平衡也不太可能長期維持。換句話說，攻擊的邊際效益對伊朗來說，都可能是堆疊新風險的雙面刃。

顯然，在經歷第一周的相互探底後，目前戰爭三方又開啟了新賽局。美國雖然擁有壓倒性的軍事力量，卻不太願意為長期衝突賠上國內政治基礎；以色列卻尋求消除伊朗威脅，同時重塑區域的力量平衡；伊朗則因損失高層和重大軍事打擊而實力削弱，當前最主要目標還是保衛政權，同時提高對於美國以色列未來再動手的嚇阻訊號，但這種作法不是沒有戰略風險。

而戰爭終局的發展，也就取決於這三方的新一輪博弈。而這也就意味著，在停火時刻真正到來前，全球都要共同承受外溢的衝突風險，以及供應鏈與能源成本。