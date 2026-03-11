中東戰事燒錢之際　美國防部被批揮霍7000萬買龍蝦帝王蟹

美國、以色列與伊朗爆發戰爭，美國開銷急增之際，外媒引述監督機構揭露美國五角大樓（國防部）揮霍消費，在2025年9月單月支出930億美元（約7254億港元）之中，花費900萬美元（約7020萬港元）購買龍蝦和帝王蟹。



據英媒引述相關消息，僅在9月份五角大樓就在龍蝦上花費690萬美元（約5382萬港元）、在阿拉斯加帝王蟹上花費200萬美元（約1560萬港元）；還花約1510萬美元（約1.19億港元）購買肋眼牛排、12.4萬美元（約96.72萬港元）購買新的雪糕機，以及花近14萬美元（約109.2萬港元）訂購冬甩。

除了餐飲採購，同月還支出約225億美元（約1755億港元）購置傢俱設備，包括採購530萬美元（約4134萬港元）的蘋果電子設備，以及約180萬美元（約1404萬港元）的樂器，其中包含一架價值近10萬美元（約78萬港元）的施坦威三角鋼琴。

2026年3月2日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在區五角大廈就打擊伊朗舉行記者會。（Reuters）

逾501億美元（約3908億港元）在9月最後5個工作日花出。政府監督機構「公開帳目」（Open the Books）分析，在季度末大量採購的行為反映出聯邦政府「不用則廢（use it or lose it）」的制度問題，並指出：「沒有任何聯邦機構在一個月內花費如此巨額」。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）證實這些支出，並稱美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）是「一個真正的騙子」。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）發文稱：「赫格塞思一個月揮霍納稅人930億美元（約7254億港元）！」

目前，美國國防部未對此作出回應。