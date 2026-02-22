冬奧｜挪威稱霸獎牌榜　13歲前不計名次倡全民參與快樂運動成關鍵

2026年米蘭冬奧已來到尾聲，如過去三屆冬奧一樣，人口只有大約560萬的挪威繼續雄霸獎牌榜。外界都很好奇這個人口比香港作為一個城市還少的國家，到底是如何能夠不斷產生勇奪獎牌的運動員。據美媒報道，挪威政府大力資助培養年輕運動員，透過減低運動的成本鼓勵全民參與。挪威同時提倡「快樂運動」的哲學，年輕人13歲前參賽，沒人排名次，也不許公布成績。此外，挪威鼓勵青少年嘗試多項運動後，才選擇單一項目專注發展。



據《華爾街日報》報道，挪威是冬季奧運會史上最成功的國家，已經擁有最多的金牌、銀牌、銅牌和獎牌總數。

在本文截稿前，挪威在2026年米蘭已獲得18金、11銀、11銅共40面獎牌，高踞獎牌榜榜首。

挪威1994年成立專門培養奧運選手計劃

1994年，全世界的目光都聚焦在挪威，聚焦在利勒哈默爾（Lillehammer）冬奧。這個以石油儲備和主權財富基金聞名的國家做出了一項至今仍帶來豐厚回報的投資。

挪威創立了一個名為「奧運選手培養計劃」（Olympiatoppen）的機構，其唯一職責就是負責招募和訓練挪威第二大寶貴資源：奧運選手。

在自己的主場，挪威隊奪得10面金牌。

2026年2月21日，意大利米蘭冬奧，一名挪威隊支持者在觀賞男子50公里傳統式集體出發越野滑雪賽期間拍照。（Reuters）

挪威式培養運動員方法乍聽起來很簡單

自此，挪威隊神秘莫測的行事方式讓外界摸不着頭緒。

研究過挪威耐力運動員訓練方法的挪威教授Thomas Haugen表示：「很多國家都來奧林匹克訓練中心參觀，想弄明白：「挪威人到底在做甚麼？結果他們來了之後都失望而回。」

訓練設施並不豪華，訓練日程也十分合理。訓練中心的人們都樂於與願意傾聽的人分享他們的秘訣。他們闡述著以人為本的發展理念和「人人共享快樂」的理念，熱情洋溢地探討如何培養快樂的孩子、專注的運動員和健康的公民，並真誠地講述他們的組織如何像一個有機體一樣運作。

挪威提倡全民參與和快樂運動

2026年2月3日，意大利米蘭冬奧會，圖為挪威代表團在奧林匹克和殘奧運動員村的住宿設施。（Reuters）

在另一個體育大國美國，青少年體育運動的費用高得離譜，而挪威則堅持認為，有組織的體育運動應該人人都能負擔得起。

體育俱樂部是挪威體育的支柱，全國有超過12,000間基層體育俱樂部，幾乎完全由義工管理和營運。

挪威政府也把樂趣放在首位，而非輸贏。他們確保費用低廉，參與度高。他們鼓勵孩子們嘗試盡可能多的運動項目，不會強迫青少年運動員過早專注於某一項運動。他們甚至在運動員年滿13歲之前都不記錄比賽成績，不排名次。

只有到了13歲，挪威的精英運動員才會被選入訓練學院，在那裏他們可以接觸到頂尖教練和其他精英運動員。在這個石油財富充裕的國家，人才源源不絕地湧現奧運健兒。

卡爾保在米蘭冬奧奪得6面金牌

2026年2月21日，意大利米蘭冬奧，挪威選手卡爾保（Johannes Hoesflot Klaeb）在男子50公里傳統式集體出發越野滑雪賽頒獎台上慶祝奪冠。（Reuters）

最新的例子就是卡爾保（Johannes Hoesflot Klaebo），這位越野滑雪短選手簡直就是挪威模式的活生生代言人。小時候，他隨家人從奧斯陸（Oslo）搬到冬季運動的搖籃特隆赫姆（Trondheim）。他在當地的綜合運動俱樂部裏嘗試過各種運動，最後選擇了自己日後稱霸的項目：越野滑雪。

如今，這位北歐健兒在賽場上所向披靡，挪威人對他的熱情也絲毫未減。他們把他的照片印在廣告看板上，膜拜他獨創的「卡爾保式」短跑技術，並驚嘆於他甘願接受所有通往偉大之路所需的枯燥乏味的付出。

在最重要的比賽前，克萊博會盡量減少與外界的接觸，以避免生病。為了以最佳狀態參加奧運會，他甚至拒絕與未婚妻見面。

2026年2月15日，意大利米蘭冬奧，挪威的伊弗森 (Emil Iversen)、尼恩蓋特 (Martin Loewstroem Nyenget)、赫德加特 (Einar Hedegart) 和卡爾保 (Johannes Hoesflot Klaebo) 在男子4×7.5公里接力賽的頒獎台上手持金牌。（Reuters）

顯然，這種克制是一種制勝策略。卡爾保在今屆冬奧獲得6面金牌，在歷屆冬奧會上，已獲得共13面獎牌，其中包括11面金牌。