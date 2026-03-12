澳洲昆士蘭遭遇嚴重洪災　兩名中國遊客失蹤後證實車內遇難

澳洲警方3月11日通報，警方在昆士蘭州（Queensland）Kilkivan-Tansey 和MacArthur路區域附近的一輛銀色汽車內發現兩名失蹤中國遊客的遺體。警方潛水員、交通事故鑑證組及法證人員到場，進一步確認遺體身份。



澳洲警方表示，死者為一對年齡26歲與23歲的中國男女，他們當時正前往布里斯班（Brisbane）西北約380公里的北伯內特（North Burnett）地區，但未能抵達。

金皮市（Gympie ）市長哈特維格（Glen Hartwig）表示：「他們來到澳洲欣賞我們美麗的國家……卻不幸喪生」，稱此事件為「徹頭徹尾的悲劇」。

資料圖片：2026年3月，澳大利亞洪災中被衝走的車輛。（影片截圖）

過去幾天，澳洲北部數十個地區遭受嚴重洪災，過去一周降雨量達數百毫米，昆士蘭州部份地區在周日至周二期間錄得三天最高降雨量後，部份河流的水位仍在上漲。州長 David Crisafulli 則表示，反覆出現的水災，對當地居民造成沉重打擊。

持續降雨導致河流決堤，多個鄉鎮交通中斷，數百居民被迫疏散。當局已多次警告民眾勿駕車涉水，因洪水淹沒的郊區已出現多條鱷魚。