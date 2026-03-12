美媒指特朗普政府誤判伊朗反應　霍爾木茲海峽封鎖引爆能源危機

據美媒3月12日報道，特朗普政府在發動對伊朗戰爭前，嚴重誤判德黑蘭當局的反應，低估其關閉霍爾木茲海峽的決心，導致全球近20%的海運石油供應中斷、油價飆升，美國國內汽油價格隨之上漲，政府被迫緊急尋找經濟危機對策。



《紐約時報》指，美國能源部長萊特（Chris Wright）戰前曾公開表示不擔心中東石油供應受擾，稱去年戰爭時油價僅短暫波動。部分顧問也私下認為伊朗不會發動「經濟戰」。然而，伊朗此次反應遠較去年激烈，除發射大量導彈與無人機攻擊美軍基地及中東城市外，更直接威脅通過霍爾木茲海峽的商用油輪，致使海運幾近停擺。

2026年3月12日，伊朗載有爆炸物的快艇似乎襲擊了伊拉克水域的兩艘油輪並縱火焚燒。（Reuters）

參議員批政府「毫無計劃」

民主黨參議員墨菲（Christopher S. Murphy）批評政府對重開海峽「毫無計劃」。政府內部對缺乏明確終戰策略感到悲觀，但謹慎避免向已宣稱軍事行動「完全成功」的特朗普（Donald Trump，又譯川普）直諫。

當前，恢復航運的努力因情報顯示伊朗準備在海峽佈雷而複雜化，美軍稱已打擊16艘伊朗佈雷船。特朗普公開呼籲油輪船員「展現膽量」通行海峽，並寄望委內瑞拉石油抵銷衝擊。