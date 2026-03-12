親特朗普美國跨黨派國會代表團將在5月訪華

彭博社報道，美國蒙大拿州共和黨參議員、總統特朗普（Donald Trump）的密切盟友戴恩斯（Steve Daines，又譯戴安斯）正計劃於5月率領一個跨黨派國會代表團訪問中國，行程可能包括北京和上海。這是戴恩斯3月11日在一場由資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）舉辦的基礎建設峰會上透露的資訊。



戴恩斯周三表示，代表團計劃考察中國的基礎設施和「創新生態系統」，並體驗連接京滬兩地的高鐵。此次訪問籌備數月，將在特朗普於3月底訪華會見中國領導人後成行。白宮早前宣佈，特朗普將於3月31日至4月2日訪華，並與中國國家主席習近平會面。

戴恩斯與中國淵源頗深，他早於1990年代曾在內地和香山港工作多年，擔任美國日用品公司寶潔公司（Procter & Gamble Co.）的高層。此次將是他作為參議員的第七次、也可能是在明年年初任期結束退休前的最後一次訪華。

2026年3月11日，戴恩斯在華盛頓特區舉行的2026年基礎設施峰會上發表講話。（Reuters）

戴恩斯在特朗普的兩個任期內均在美中貿易關係中扮演突出角色，他曾於2019年及去年與中國貿易官員舉行高層會晤，被視為少有具備在中國工作經驗的美國政界人士。