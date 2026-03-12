伊朗戰爭｜美媒：數十名美軍重傷包括腦外傷與燒傷　有人或需截肢

據美媒3月11日引述多位消息人士披露，在美國與伊朗爆發戰事初期，伊朗無人機襲擊科威特境內的美軍設施目標，實際傷情嚴重程度遠超過美國國防部最初對外公布的資訊。



在戰爭爆發後，美軍駐紮在科威特舒艾巴港的臨時作戰中心遭伊朗襲擊後，美方最初公布3名美軍士兵死亡，至後來升為6人，據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）11日引述消息指，事件中還有數十人重傷。傷者多出現腦外傷、彈片傷及燒傷，至少1人可能需要截肢。消息人士表示，遭到襲擊後煙迅速彌漫整棟建築物，使得營救被困人員變得十分困難。

截至3月10日晚上，仍有三十多名軍人在醫院接受治療，其中約20人傷情緊急，已乘坐C-17軍用運輸機抵達德國救治，美方已緊急調派逾百名醫護人員前往支援。

2026年3月2日，衛星顯示位於科威特（Kuwaiti）的美軍軍事基地遭到破壞。（Reuters）

報道指，美國國防部最初未有公布具體傷者人數，後來稱5人重傷、數人輕傷，與實際傷情差距巨大。襲擊後更有2名軍人一度失蹤，隨後在廢墟下尋獲。五角大樓專門啟動家屬通知流程，避免家屬從新聞報道得知傷勢。

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）表示，美國防空系統攔截大部份導彈，但偶爾也有「漏網之魚」突破防線並擊中作戰中心。截至3月10日，美國國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）稱，約140名美軍受傷，108人重返崗位，8人列為重傷。

目前，美方未公布傷員地點、時間及具體傷情。CBS引述消息人士強調，美軍本應具備強大防空能力，足以保護相關區域人員安全。