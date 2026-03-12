伊朗新最高領袖首份聲明：續封霍爾木茲海峽　促鄰國關閉美軍基地

伊朗最高精神領袖哈梅內伊遇襲死亡後，他的兒子、新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）3月12日發表首份聲明，稱伊朗將繼續使用封鎖霍爾木茲海峽的手段，並要求地區鄰國盡快關閉在當地的美軍基地。



在美國、以色列襲擊哈梅內伊的行動中，據伊朗駐塞浦路斯大使薩拉里安（Mojtaba Khamenei）早前接受英媒訪問指，穆傑塔巴是空襲中的倖存者。美媒3月11日再引述知情人士報道，指穆傑塔巴除了足部骨折，左眼周圍也瘀青，面部多處輕微劃傷。

圖為伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，前伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的次子）2024年10月13日在伊朗德黑蘭出席會議。（Reuters）

穆傑塔巴當選新最高領袖後連日來未有露面，3月12日，伊朗國營電視台讀出他的首份聲明，他表示伊朗軍人阻止了敵人控制或分裂伊朗的企圖，同時強調不會放棄復仇，指「我們將向敵人索償。如果我們無法從敵人那裡得到賠償，我們將像他們摧毀我們財產一樣，摧毀他們的財產」。

他又指伊朗將繼續採取包括封鎖霍爾木茲海峽在內的戰略手段，以向敵人施壓，並在必要時開闢新戰綫。

在談及地區局勢時，他呼籲鄰國盡快關閉境內的美軍軍事基地，並表示「這些基地會遭攻擊」，同時指伊朗的打擊目標僅針對相關軍事設施，而非這些國家本身。他強調伊朗希望與鄰國保持友好關係。