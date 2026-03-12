伊朗戰爭致油價飆　新西蘭航空取消逾千航班　韓國推石油價格上限

美國、以色列與伊朗爆發戰火，中東石油供應大受影響，航空燃油價格因此飆升，新西蘭航空（Air New Zealand）3月12日表示將取消5%航班，即約1100個航班。韓國政府則將於3月13日起實施石油價格上限制度。



新西蘭航空行政總裁Nikhil Ravishankar接受電台採訪時稱，由於國內和國際航班削減，5月初出行的190萬名乘客中，約有4.4萬名乘客需要重新安排行程。

他指在未來幾週，在新西蘭熱門葡萄酒產區馬爾堡（Marlborough）、西海岸城市新普利茅斯（New Plymouth）等地區的機場將減少航班服務。另一方面，長途航班的削減幅度會較小，因在中東空域大規模關閉後，美國成為前往歐洲的熱門中轉站，「人們仍然想去歐洲，我們可以利用美國空域將他們送入歐洲。」

2025年6月16日，伊朗稱以色列襲擊了位於德黑蘭（Tehran）的石油庫，現場濃煙滾滾。（Reuters）

自戰事爆發以來，多間航空公司受影響而要取消航班或改道，而隨著燃油價格攀升，航空業也面臨新壓力，伊朗更稱，世界要為油價可能高見每桶200美元而作準備。

英國廣播公司（BBC）較早前在3月7日報道，西北歐航空燃油價格已從每噸830美元（約6492港元）飆升至逾1,500美元（約11,733港元），達2022年俄烏戰爭以來最高水平。

Airlines for America數據顯示，自2月28日美以對伊朗發動襲擊後，航空燃油價格飆升。（Airlines for America）

美國聯合航空（United Airlines）行政總裁柯比（Scott Kirby）表示，燃油成本上漲將對該航空公司下一組財務業績產生「重大影響」。當被問及機票價格何時會受到影響，他也表示「可能很快開始」。

韓國推石油價格上限

韓聯社報道，韓國政府則將於3月13日零晨零時起正式實施石油產品最高限價制度，以有效調控中東局勢動蕩導致的國內油價飆升局面，為自1997年油價市場化以來，政府首次實施油價上限制度。

首輪上限價格為普通汽油每升1724韓圜（約9港元），車用柴油每升1713韓圜（約8.9港元），煤油為1320韓圜（約6.9港元）。