美國暫時放寬對部分俄羅斯石油的制裁 以緩解伊朗戰爭對能源衝擊
撰文：羅保熙
出版：更新：
美國財政部3月12日宣佈，因應近期中東緊張局勢導致油價上漲，美國將暫時放寬對部分俄羅斯石油的制裁。
財政部周四發布許可證，授權交付和出售在美東時間12日凌晨12時1分至4月11日凌晨12時1分期間裝載到船上的俄羅斯原油和石油產品。財政部長貝森特（Scott Bessent）在一份聲明中表示，最新授權旨在擴大現有供應的全球覆蓋範圍。他補充指，這是一項針對特定情況的短期措施。
貝森特強調，此舉不會為俄羅斯政府帶來顯著經濟利益，因為俄羅斯政府大部分能源收入來自開採環節徵收的稅款。
貝森特此前曾表示，總統特朗普（Donald Trump）政府正考慮解除對更多俄羅斯石油的制裁。
當前的中東戰局衝擊國際能源市場，因戰爭幾乎完全癱瘓至關重要荷姆茲海峽，全球五分之一的石油都要經過該海峽。
