不經霍爾木茲海峽可以嗎？伊朗狠招阻鄰國出口石油　各國變陣應急

美國和以色列2月28日對伊朗發動「史詩怒火」（Epic Fury）突襲後，伊朗展開「真實承諾-4」（True Promise 4）報復行動，把戰火擴大到鄰國能源設施，並亮出「殺手鐧」，阻止油輪通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。



中東國家掌握全球約40%石油產量，而霍爾木茲海峽承擔全球約20%的石油運輸，可說是全球能源供應的「咽喉」。中東各國的能源設施遭襲及霍爾木茲海峽受阻，雙重打擊全球石油供應。

如今衝突已持續12天，伊朗這一系列行動將對全球能源市場產生怎樣的影響？從產油受限、輸油受阻到買油國另尋對策，如何牽動整個石油市場走勢？

霍爾木茲海峽封閉會對世界造成何種影響

中東煉油設施和油船遭襲 全球油供驟減

在衝突期間，夾在以色列與伊朗之間的沙地阿拉伯、伊拉克、阿聯酋和科威特等中東主要產油國紛紛遭殃，躲不過伊朗導彈和無人機的襲擊，就連途經霍爾木茲海峽的油船也無可倖免。

這波衝擊使得霍爾木茲海峽船運幾近停滯，油船無法通行，加上儲油設施趨於飽和，迫使部分產油國停產或減產。

據彭博社估計，上述四國已合計每日減產約670萬桶石油，相當於原本產量的三分之一左右，導致全球供應減少約6%。

分析指出，伊朗襲擊鄰國能源設施是一場典型的「不對稱報復」，即通過攻擊全球能源命脈製造供應恐慌、推高油價，將軍事衝突的經濟代價轉嫁給國際社會，迫使美國在通脹壓力下主動妥協。然而，美國並不打算示弱，雙方仍劍拔弩張。

戰事前景未明，各國任何表態都能牽動布倫特原油價格。上周，布倫特原油一度飆升至每桶近120美元，創下2022年以來的最高水平。

儘管原油價格後來有所回落，仍遠高於衝突前每桶約70美元的價格。

分析指出，即便戰事結束，風險溢價、保險和運輸成本上升等因素仍可能在一段時間內推高燃油價。

霍爾木茲海峽受阻 替代輸油航道難補缺口

據美國能源訊息署數據，去年上半年，平均每天約有2090萬桶原油和石油產品通過霍爾木茲海峽運往亞洲和歐美。

其中，超過70%流向亞洲市場，中國、印度、韓國和日本是霍爾木茲石油的最大買家。

霍爾木茲海峽的石油運輸量低於馬六甲海峽，但它是中東產油國出口石油的必經咽喉；相比之下，馬六甲海峽主要彙集來自霍爾木茲和非洲等地的油輪，在戰略上不及霍爾木茲重要。

如今霍爾木茲海峽受阻，中東各國正考慮其他替代路線。其中一條是通過沙地阿拉伯的東西雙向管道（East-West Pipeline），橫貫阿拉伯半島向紅海運輸石油；另一條則是通過阿聯酋的哈布山富查伊拉石油管道（Habshan Pipeline），輸送至西海岸的富查伊拉港口，可繞開霍爾木茲海峽把石油輸送到阿曼灣。

然而，富查伊拉港日前遭到襲擊，而且這些替代路線的輸油量僅能承擔通過霍爾木茲海峽運輸石油的約三分之一。更嚴重的是，伊朗已警告鄰國不得出口石油，任何國家若貿然運輸石油，都面臨可能被襲擊的風險，這使得石油出口面對艱難挑戰。

衝突導致霍爾木茲海峽受阻，美國因此面臨巨大壓力。美國總統特朗普（Donald Trump）上周宣佈，已指示美國國際開發金融公司承擔保險、必要時派海軍護航，並提供30天豁免允許印度購買俄羅斯石油。

受衝擊最大的亞洲國家也紛紛啟動應急措施，包括免徵進口稅、動用石油儲備和節約用電等。中國是世界最大石油進口國，據彭博社報道，一家美國能源公司正在裝載近100萬桶委內瑞拉原油，準備運往中國。這可能是今年初美國接管委內瑞拉石油銷售以來，委內瑞拉石油首次運往中國。

消息也指，七國集團與國際能源署成員國已準備釋放歷來最大規模的戰略儲備石油。

顯然，戰事一日不停，石油供應問題將繼續牽動全球市場與經濟民生。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

