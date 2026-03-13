巴基斯坦空襲阿富汗首都喀布爾等地　至少4死15傷

巴基斯坦對阿富汗首都喀布爾（Kabul）及其周邊省份發動了新的空襲，阿富汗政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）說，襲擊造成首都4人死亡，15人受傷。



法新社報道，一名不願透露姓名的巴基斯坦安全官員星期五（3月13日）證實，巴基斯坦在夜間發動了襲擊，並補充說，巴基斯坦軍隊的目標是巴基斯坦塔利班武裝組織（TTP）。

新華社引述塔利班政府發言人穆賈希德在社交媒體發布的消息說，巴基斯坦軍隊延續此前攻擊行動，再次對阿境內喀布爾、坎大哈（Kandahar）等多地進行轟炸。襲擊目標包括民宅，造成婦女和兒童死亡；巴基斯坦空軍還轟炸坎大哈機場附近卡姆航空為民航和聯合國飛機供油的燃料倉庫。

2026年3月13日，阿富汗喀布爾郊區，婦女和兒童站在一棟在塔利班所稱的巴基斯坦空襲中受損的房屋附近。（Reuters）

巴基斯坦的空襲還波及了與巴基斯坦接壤的東部帕克蒂亞省（Paktia）和帕克蒂卡省（Paktika）。他說，阿方以最強烈措辭予以譴責。

上個月，巴基斯坦對鄰國阿富汗發動了一系列空襲，稱行動旨在打擊巴基斯坦境內日益猖獗的武裝分子。但塔利班政府否認與巴基斯坦境內的襲擊有關，也否認武裝分子利用阿富汗領土進行武裝活動。

法新社記者在喀布爾古紮爾地區看到一棟房屋被毀，另有十幾棟房屋嚴重受損，屋頂和牆壁坍塌。這個地區警力部署充足，當地居民明顯受到驚嚇，紛紛走上街頭。

2026年2月28日，阿富汗喀布爾的Shah-e Doh Shamshira（「雙劍之王清真寺」）外，鴿子飛翔。（Reuters）

最近幾週，阿富汗和巴基斯坦軍隊在邊境地區多次發生衝突，阻礙了貿易，迫使附近居民離開家園。

本文獲《聯合早報》授權轉載

