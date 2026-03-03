巴基斯坦阿富汗衝突持續　聯合國特派團指至少42平民死亡逾百傷

巴基斯坦軍方2月22日對阿富汗發動空襲，引爆新一輪衝突，聯合國駐阿富汗特派團（UNAMA）3月3日表示，在過去的5日中，至少有42名平民受波及身亡，另有104人受傷，超過1.6萬戶家庭流離失所。



巴基斯坦軍隊與阿富汗軍隊3日繼續在兩國邊境多個地點爆發衝突。聯合國駐阿富汗特派團指出，平民受到兩國之間的跨境駁火或空襲波及而身亡，強調目前死傷人數是初步統計，呼籲雙方即刻停火。

2月初巴基斯坦發生多宗自殺式襲擊後，巴方於2月22日（周日）對阿富汗境內發動空襲，稱其打擊目標是策劃和指示這些襲擊、在阿富汗境內的巴基斯坦塔利班，並指控阿富汗塔利班政權為巴基斯坦塔利班提供庇護，阿方否認。

過去一週，巴方已對阿富汗塔利班軍事基地和政府進行襲擊，包括3日對阿富汗巴格拉姆空軍基地（Bagram airbase）發動空襲，令衝突進一步升級，外界憂心該地區會否再次陷入長期戰爭。