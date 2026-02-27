阿富汗巴基斯坦衝突加劇　兩國軍力懸殊真是有得打？｜新聞背後

阿富汗塔利班政權稱，為報復巴基斯坦上週的空襲，他們已於2月26日（周四）對巴基斯坦邊境沿線的軍事陣地發動攻擊。巴基斯坦方面則於翌日，對喀布爾及阿富汗其他兩個省份發動空襲報復，巴基斯坦國防部長甚至於27日宣稱，與塔利班進入「開戰」狀態，致兩國衝突急劇升級。



局勢為何突然加劇？

綜合外媒報道，阿富汗與巴基斯坦兩國的緊張關係已持續幾周。在2月初巴基斯坦發生多宗自殺式襲擊後，巴方於2月22日（周日）對阿富汗境內發動空襲，稱其打擊目標是策劃一系列自殺式襲擊的武裝分子營地和藏身處。

2026年2月6日，巴基斯坦伊斯蘭堡，一座什葉派穆斯林清真寺遭遇自殺式炸彈襲擊，現場留下血跡。（Reuters）

巴基斯坦信息部聲明指出，此次空襲是「基於情報的選擇性打擊」，目標包括位於阿富汗邊境的巴基斯坦塔利班（TTP）及極端組織ISIS-K恐怖分子的7個營地與藏身處。

巴方稱有「確鑿證據」表明，最近在首都伊斯蘭堡（Islamabad）以及西北部巴焦爾（Bajaur）和本努（Bannu）地區發生的襲擊，是在阿富汗境內的巴基斯坦塔利班的領導層指使下實施。

2026年2月22日，在阿富汗楠格哈爾省，巴基斯坦空襲後，居民們聚集在一起，看着機械清理受損房屋的廢墟。 （Reuters）

阿富汗則於26日對巴基斯坦的打擊作出回應，向巴方邊境沿線的軍事陣地發動攻擊，但翌日即遭到巴基斯坦方面的空襲報復。巴基斯坦國防部長（Khawaja Mohammad Asif）周五表示巴方已失去耐心，並稱與阿富汗已處於開戰狀態。

兩國軍力對比

據倫敦國際戰略研究所的數據，巴基斯坦的軍事力量和武器庫規模遠超阿富汗。巴基斯坦國防部隊擁有66萬名現役人員，其中陸軍56萬人、空軍7萬人、海軍3萬人，而阿富汗塔利班政權目前僅有17.2萬名現役人員。且巴基斯坦是擁有核武的國家，持有170枚核彈頭，而阿富汗則無核武。

2026年1月31日，巴基斯坦俾路支省首府奎達（Quetta），武裝分子對當地發動襲擊後，巴基斯坦軍方士兵聚集在現場戒備。（Reuters）

此外，巴基斯坦擁有超過6000輛裝甲戰車、逾4600多門火炮、465架作戰飛機、260多架直升機，其中包括多用途、攻擊型與運輸型直升機。

巴基斯坦空軍殲-10CE戰機（觀察者網）

阿富汗軍隊雖亦擁有裝甲戰車，包括蘇聯時代的主戰坦克、裝甲運兵車和自主水下航行器，但具體數量不詳。阿富汗無戰鬥機，亦無真正意義上的空軍。據悉其至少擁有6架飛機及23架直升機，但無法評估其中有多少架處於飛行狀態。

2001年11月4日，一名阿富汗女子身穿在當地北方聯盟的坦克旁走過。同年10月7日，美英兩國組成聯軍進入阿富汗境內，與北方聯盟接觸，雙方達成協議合作推翻塔利班政權。（Yannis Behrakis／Reuters）

塔利班領導人阿洪扎達會否成打擊目標？

隨著敵對行動的升級，巴基斯坦可能試圖在空襲中打擊塔利班最高領導人阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）的說法甚囂塵上。

圖為塔利班最高精神領袖阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）。（Getty）

但截至目前，兩國均未對此作出官方證實。巴基斯坦承認開展軍事行動，但將其描述為針對武裝分子基礎設施的反恐行動，而非針對塔利班領導層。塔利班亦指控巴基斯坦侵犯阿富汗領空，但並未宣稱其最高領導人遭到攻擊。