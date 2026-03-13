遭美國封鎖陷能源危機　古巴：3個月無燃料入口　與美方展開談判

古巴持續面對美國實施的石油封鎖，國家主席迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）3月13日發表電視講話稱，政府已與美國政府展開談判，希望通過對話解決問題。他之後會見傳媒時表示過去3個月沒有燃料進入古巴，國內能源儲備下降，古巴電力系統愈來愈不穩定。



迪亞斯卡內爾指出，古巴表示有意在「基於平等和尊重兩國政治制度，以及我國政府的主權和自決」的基礎上與美國進行談判，他稱談判處於初期階段，其中一個目標是確定雙方是否有意達成協議。不過迪亞斯卡內爾未指明是何種協議。

2026年1月27日，古巴哈瓦那，圖為私家車在加油站前大排長龍等待燃油恢復供應。（Reuters）

儘管迪亞斯卡內爾描述古巴面臨危機，但強調會在與美談判的過程中，努力提升古巴的能源獨立性，表示已增加古巴的原油及天然氣產量，以及太陽能的發電量。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月3日捉走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）後，威脅向任何出口古巴的國家加徵關稅，加強阻止古巴進口石油力度，令向來從委內瑞拉進口石油的古巴面臨愈發嚴峻能源危機。特朗普此前多次表示美方一直在與古巴接觸，今次是哈瓦那首次承認有與美方談判。