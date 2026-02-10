特朗普封鎖石油致古巴航班停飛　哈瓦那內憂外患恐進入倒數計時？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美軍1月3日擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後，將矛頭指向加勒比海附近多個國家，包括委內瑞拉盟友古巴，他誓言不再有石油與資金流入古巴，還威脅對輸出古巴石油的產油國加徵關稅。

哈瓦那政府難捱美國逐步升級舉措，已陷嚴重能源短缺，在2月8日向包括哈瓦那何塞馬蒂國際機場（José Martí International Airport) International Airport）在內的全島九個機場預警，將在2日後停止供應航空燃油。缺油情況下，古巴局勢恐進一步惡化。



古巴長期受到美國制裁，國內經濟本就每況愈下，隨着特朗普的最新一輪針對，更突顯國內矛盾——通脹飆升、物資短缺、停電不斷。內外交困之下，執政古巴的共產黨政權恐步入倒計時……



「如果特朗普不允許燃料進入古巴，我們將陷入黑暗，我們的孩子將飽受煎熬」57歲哈瓦那居民Deyanira Gonzalez表示。由於電力供應不穩定，天然氣又太貴，她已經開始用木炭做飯了，「最讓人焦慮的是不知道接下來會發生什麼，我盡量不去想它。」

缺油不僅導致古巴停電與燃氣價格上漲，還造成城市交通堵塞甚至混亂，因為停電令交通燈熄滅，廣播與電視台也因此「失聲」；公共服務設施幾乎癱瘓，人們早早駕車前往加油站並排成一列車龍，等待燃油恢復供應。

對古巴而言，停電的主要原因在於基礎設施老化以及缺乏能源，石油是發電廠用來火力發電的主要燃料之一。截至2025年的年中，委內瑞拉是古巴唯一的能源供應國。但在馬杜羅遭美軍捉走後，古巴石油供應鏈中斷的大環境下，古巴的停電不是何時開始的問題——而是隨時發生的常態。

2026年1月22日，古巴哈瓦那，圖為受停電影響，一個女人室外趁夜色查看手機。（Reuters）

古巴在用電高峰時段的平均電力需求約3吉瓦（GW，即3,000百萬瓦特，3000MW），但實際可供應量往往僅有一半左右。用電高峰時段一般是晚上，而供電量不足會導致嚴重的電力短缺與大規模停電，而整個社會因此不得不進入「節能模式」。

儘管停電問題並非近期才出現，但能源危機卻進一步惡化當地現狀。國際組織人權觀察（Human Rights Watch）的2025世界報告指出，古巴部份地區每日會有長達20小時的電力中斷，並且在2024年10月的全國性大停電中，有1000萬人受影響，部份地區長達70小時沒有電力供應。

對古巴人來說，當前的情況十分危急。根據數據諮詢公司Kpler的數據顯示，今年只有一批石油運抵古巴——來自墨西哥的84,900桶。根據《金融時報》週四報道，鑑於目前的石油儲備，如果沒有更多油輪抵達，Kpler估計古巴將在未來三週內耗盡燃料。

2026年1月28日，古巴哈瓦那，圖為受停電影響的市民Alberto Villar在家中摸黑準備晚餐。（Reuters）

「唯一缺少的就是炸彈自空中炸落」

除了要承受斷電之苦外，古巴人還面臨收支不平衡的巨大壓力。過去六年，古巴因美國制裁持續升級、加之國內管理失當，以及新冠疫情重創旅遊產業等一連串因素，陷入經濟危機，這又進一步推高國內的物價。酒店為節約成本提供「縮水版」牛油，並將餐巾紙對半裁開供應給客人。

旅遊業和製糖業是古巴的經濟支柱產業，根據古巴統計，其中2025年全年到訪遊客約181萬人次，較疫情前2018年的460萬遊客下滑超過6成。下滑速度堪比冷戰結束後的製糖業，古巴的製糖業在上世紀由蘇聯扶持並快速發展，1989年產出800萬噸原糖（raw sugar），但在蘇聯解體以及受美國制後迅速衰退，2023年僅產出35萬噸原糖。

衛報引述古巴數據指，該國經濟在2019年至2024年下滑11%，並在2025年的前9個月中驟降5%。歷經90年代古巴經濟危機的89歲退休設計師Lázaro Alfonso告訴美媒，古巴現狀較當時更為嚴峻，形容國家「（距離徹底崩潰）唯一缺少的就是炸彈自空中炸落」。

2026年1月12日，古巴哈瓦那，圖為攤販在道路旁售賣用於煮食的木炭，當地因能源危機導致嚴重停電與通脹，令民眾不得不靠木炭煮食。（Reuters）

社會治理受挑戰恐令政局不穩

作為西半球唯一由共產黨領導的社會主義國家，古巴長期受美國全面制裁，物資嚴重短缺。民眾依賴施行超過63年的配給制度（la libreta），憑手冊在國營商店以極低價格購買基本食物與日用品。

然而，這一機制在當前經濟危機中已然難以為繼。定居在哈瓦那的古巴經濟學家Omar Everleny Pérez指出，經濟因產業衰退已跌至「谷底」：物價暴漲，一盒30枚雞蛋幾乎等於每月養老金，商店空空如也，民眾購買力近乎歸零，「僅能艱難生存」。加之近期發生在哈瓦那的公共衛生事件，更令多重危機雪上加霜。一位移居澳洲的古巴人向ABC表示，他在當地的家人即便有錢也難以買到食物與藥品，他擔憂年輕人會因此變得絕望。

經濟上的崩潰在缺油停電等嚴峻現實中顯得更為慘烈，美國華盛頓美國大學政府學教授William Leogrande表示，切斷石油供應鏈像是「骨牌效應」，會讓古巴經濟「跌得更重」，而現政權將會垮台。他也點出美國舉動可能受國務卿魯比奧（Marco Rubio）主張影響，因古巴裔的魯比奧認為，通過切斷古巴盟友委內瑞拉的石油供應鏈，該國就會因自身面臨的困境自動崩潰。

不僅如此，有報道指特朗普政府正與古巴內部反對派人士討論合作，尋求推翻共產黨政權。邁阿密大學古巴研究專家Michael Bustamante分析，顛覆古巴政權符合特朗普反對移民的政策，指美國策略核心在於扶持親美新政府，以解除制裁為籌碼，以便徹底遏止古巴移民湧入美國。

2026年1月11日，古巴哈瓦那，圖為一艘懸掛利比亞旗幟的油輪駛過碼頭。（Reuters）

Bustamante的看法基於古巴現狀，當地因為經濟問題發生史無前例的移民潮，早在2020至2024年，古巴人口銳減就超過10%，逾百萬人離開，主要目的地為美國。美國邊境數據顯示，超過67.5萬古巴人企圖進入，而特朗普政府去年已遣返約1600人。

哈瓦那政權進入倒計時？

特朗普在美軍捉走馬杜羅夫婦後對古巴態度升級，逐步掐斷來自委內瑞拉的石油供應。缺石油令古巴內外受壓，地區局勢可能產生巨變。德州大學能源研究所研究員Jorge Piñon點出問題關鍵，在於餘下的石油還能支撐古巴多長時間，預料若未來4至8週內再無油輪靠岸，局勢恐進一步惡化。

儘管古巴有尋找其他的石油來源，例如有從墨西哥進口石油，但在特朗普的關稅威脅下，後續再難有油輪在古巴靠岸，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）日前透露政府正在通過外交渠道，斡旋繼續向古巴運送人道主義援助物資，包括石油。Piñon分析，中國沒有可供出口給古巴的石油，最多提供貸款援助買油；唯一值得留意的就是墨西哥；但最大變數是俄羅斯，該國因俄烏戰爭受諸多制裁，而俄羅斯石油正尋找買家。

古巴國旗：The Cuban flag flies in the outfield as kids play baseball on May 09, 2015 in the Alamar subarb of Havana, Cuba. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)

古巴目前面臨兩難情況，一方面哈瓦那政府對美國施壓表現強硬，總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）批評特朗普沒資格對古巴指手畫腳，並已做好準備捍衛每一寸國土；另一方面，民眾生活受地緣局勢影響又現狀進一步惡化。

古巴問題專家William LeoGrande認為，如果特朗普停止委內瑞拉供應石油給古巴的威脅持續，「古巴經濟將遭受毀滅性打擊」。儘管墨西哥已經取代委內瑞拉成為古巴的主要石油供應國，但他認為，要取代古巴從委內瑞拉獲得的石油「將是一項艱鉅的任務」。

誠然，古巴近代史上經歷過眾多艱難的關鍵時刻，如1980年的馬里埃爾偷渡事件，成千上萬心懷不滿的古巴人逃離家園；被派往安哥拉內戰的古巴士兵所遭受的創傷；以及20世紀90年代蘇聯解體後爆發的被稱為「特殊時期」的經濟危機；古巴人最終都能撐得過去。然而，古巴目前顯現的嚴峻局勢不比之前的輕微，其局勢值得外界關注。