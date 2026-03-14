韓總理訪美談半島關係　特朗普釋對話信號：與金正恩會面是件好事

韓聯社報道，正在美國訪問的韓國國務總理金民錫3月13日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對與朝鮮國務委員長金正恩恢復對話持積極態度。這透露出特朗普與朝鮮進行外交接觸的興趣。



金民錫當日在白宮舉行的新聞發布會上，與特朗普進行20分鐘會談。特朗普表示，「與金正恩會面是件好事」，並指會面或在其訪華期間進行，抑或不會，亦不排除在訪華後進行。特朗普計劃於3月底至4月初訪問中國。

金民錫透露，特朗普詢問他，金正恩是否有意與美國接觸。特朗普稱他與金正恩「保持着良好關係」。此前，白宮方面已多次表示，特朗普願與金正恩開展無條件對話。

金民錫向特朗普表示，韓國總統李在明視特朗普為唯一能解決朝鮮半島問題的西方領導人。

金民錫指出朝方近期表態出現積極變化——從「無理由不見美」轉為「無理由讓美朝關係持續惡化」，建議「加強接觸與對話」，重新燃起希望。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面。（Getty）

談及自身在朝鮮半島和平進程中的領導作用時，特朗普要求工作人員找來一張他與金正恩的合影，進行展示。該相片攝於2019年6月兩人在板門店會晤期間。