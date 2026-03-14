特朗普月底訪華　中美高官明巴黎會談　為「習特會」鋪路

中美高級官員將在法國巴黎會晤，預料將討論多項棘手議題，商定三週後兩國元首北京峰會的議程框架，以及可能達成的協議規模。



美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）和中國副總理何立峰，將於星期天（3月15日）和下星期一（16日）在巴黎舉行第六輪經貿磋商。

巴黎會談預計將為本月底登場的中美元首峰會做準備。華盛頓此前已宣布，美國總統特朗普（Donald Trump）將於3月31日至4月2日訪華，與中國國家主席習近平會面，但北京尚未確認這項行程。

貝森特星期四（12日）在社交平台X說：「在特朗普總統的引領下，我們的團隊將持續交出以美國農民、工人和商界為先的談判成果。」

中國商務部發言人星期五（13日）則稱，雙方將以兩國元首去年10月釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。

彭博社報道稱，巴黎會談將觸及關稅、芬太尼、台灣、中國對美投資、美國半導體出口等議題，結果預示著「習特會」到時可能達成的協議規模。

美國前代理副貿易代表卡特勒（Wendy Cutler）向路透社分析，元首峰會要想取得實質性成果，兩國通常需進行密集磋商。「我們現在並未看到這種情況，所以我認為這反而給巴黎會談帶來更大壓力，需要確定並制定少數幾項成果。」

一些中國官員此前曾私下表示擔憂，認為美國在特朗普訪華一事上準備不足，可能限制峰會最終的成果。

不過香港《南華早報》引述知情者報道，遭中國制裁、此前似乎對北京訪華邀約反應冷淡的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），將陪同特朗普出訪中國，或許能緩和中國對美國準備倉促的不滿。

南京大學國際關係學院院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時說，魯比奧上任國務卿後從未訪華，作為特朗普2.0時代美國外交重要的思路創造者，他的訪華對推動兩國溝通有重要意義。

2026年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區國會大廈眾議院議事廳發表國情咨文時，防長赫格塞斯（Pete Hegseth，左一）、財長貝森特（Scott Bessent，中）、國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）出席聆聽。（Reuters）

朱鋒說：「面對中東局勢引發的能源價格暴漲、股市衰退，全球經濟面臨新的嚴峻挑戰。中美作為世界前兩大經濟體，最重要的還是要通過首腦會晤釋放積極信號，對處於動盪衝突的世界顯示兩國的大國擔當。」

上海國際關係學者沈丁立受訪時則研判，特朗普訪華「會有成果，但不會有大的成果」。

他認為，巴黎這輪談判跟政治無關，只談經濟。中國肯定希望關稅能繼續下降，美國則希望中國在擴大對美進口、增加對美投資等方面有更多回應。「中方也是願意同美國談這些東西，但對中方來講更重要的是一個國家安全的問題，是一個政治問題。」

路透社引述知情人士報道，特朗普在結束訪華行程後，將簽署刷新歷史紀錄的140億美元（約1095億港元）對台軍售案。

中國外交部發言人郭嘉昆星期五強調，北京堅決反對美國向台灣出售武器的立場，是一貫的明確的，美國應以實際行動維護中美關係穩定發展和台海和平穩定。

圖為中國外交部發言人郭嘉昆。（中國外交部網站）

沈丁立說，一段時間裏，美國繼續對台軍售還將是中國不願意看到的現實。在台灣問題上，「中美之間恐怕還將是各說各的」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

