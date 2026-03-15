伊朗外長：若該國能源設施遭襲　將打擊中東地區美國企業以示回應

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）3月14日（周六）表示，伊朗將對任何針對其能源設施的攻擊作出回應，並稱伊朗將謹慎行事，避免攻擊人口稠密地區。



路透社報道，阿拉格齊表示，如果伊朗的能源設施成為攻擊目標，伊朗的武裝部隊將會打擊該地區美國企業的設施，或美國持有股份的企業設施，以示回應。

2026年2月25日，衛星圖顯示伊朗哈爾克島（Kharg Island）的一個石油碼頭。（Reuters）

阿拉格齊亦透露伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）目前沒有任何身體上的問題。此前，美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）聲稱，穆傑塔巴受傷並可能毀容。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月13日在Truth Social平台發文稱，美軍已對伊朗原油出口基地哈爾克島（Kharg Island）發動空襲，但也威脅稱，若伊朗繼續攻擊霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，美方會打擊島上石油設施。