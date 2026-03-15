特朗普：美國或再襲伊朗哈爾克島　尚未準備好與伊達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月14日（周六）接受NBC美國國家廣播公司新聞網（NBC News）採訪時表示，美國可能會再次襲擊伊朗哈爾克島，並稱暫時不會與伊朗達成協議。



路透社報導，特朗普稱，美國對伊朗哈爾克島的空襲已「徹底摧毀」島上的大部分區域，但他表示「我們可能會再轟炸幾次，純粹為了好玩」。

2026年3月14日，美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第15日，美軍向伊朗的哈爾克島（Kharg Island）發動空襲，總統特朗普（Donald Trump）其後在其社交平台發布影片，經美媒定位顯示，確認該島遭到襲擊，包括機場等設施遭到空襲。伊朗官方媒體則報道，空襲並未破壞島上的石油設施，但發生了超過15次爆炸。（X@sentdefender）

特朗普亦表示，美方還沒準備好與伊朗達成協議，因為「目前的條件還不夠好」，並補充說，任何條款都必須「非常穩固」。特朗普未具體說明潛在協議條款，但承認伊朗承諾徹底放棄任何核計劃將是協議的一部分。

當談及新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）時，特朗普稱，「我甚至不知道他是否還活着。到目前為止，還沒有人能證明他的存在。我聽說他已經死了，如果他還活着，他應該為國家做一件非常明智的事，那就是投降。」