特朗普：美國或再襲伊朗哈爾克島 尚未準備好與伊達成協議
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月14日（周六）接受NBC美國國家廣播公司新聞網（NBC News）採訪時表示，美國可能會再次襲擊伊朗哈爾克島，並稱暫時不會與伊朗達成協議。
路透社報導，特朗普稱，美國對伊朗哈爾克島的空襲已「徹底摧毀」島上的大部分區域，但他表示「我們可能會再轟炸幾次，純粹為了好玩」。
特朗普亦表示，美方還沒準備好與伊朗達成協議，因為「目前的條件還不夠好」，並補充說，任何條款都必須「非常穩固」。特朗普未具體說明潛在協議條款，但承認伊朗承諾徹底放棄任何核計劃將是協議的一部分。
當談及新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）時，特朗普稱，「我甚至不知道他是否還活着。到目前為止，還沒有人能證明他的存在。我聽說他已經死了，如果他還活着，他應該為國家做一件非常明智的事，那就是投降。」
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