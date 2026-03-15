伊朗戰爭｜英媒：海外英國人「避戰」離中東　為「避稅」拒回國

美國、以色列與伊朗之間的衝突波及多個波斯灣國家，不少在當地居住的外國人紛紛離境逃避戰火。英媒3月14日報道，原本在阿聯酋等國居住的富裕海外英國人雖然也正逃離中東，但他們為了避繳英國的稅項，拒在本年課稅年度結束前回國，並改赴愛爾蘭、法國及德國等地暫住。



英國《衛報》14日報道，英國2025年到2026年的財政年度僅剩約三週時間，但許多海外英國人已用完其在英國的免稅停留天數，其中大部份人最多只能在英國停留45天，之後便須重新繳納英國國內的稅項。

對於離開時間少於五年的人士，如果他們返回英國，不僅須繳納該年度的所得稅，他們在非離開期間出售的任何資產或業務也可能會被追溯繳納資本利得稅。

2026年3月14日繼續有無人機侵入阿聯酋，當地政府指攔截無人機後，有碎片墜落富查伊拉港（Fujairah），造成起火，現場照片可見該處冒出濃煙（Reuters）

對此，數名在波斯灣國家居住的富裕英國企業家受訪時，稱他們離開中東後不會立即回國，至少在下月本年財政年度結束後，才會考慮返回英國。

報道指，部份海外英國人正向英國稅務及海關總署（HMRC）諮詢，是否可以根據「特殊情況」條款獲得額外60天的免稅停留時間。

顧問公司Blick Rothenberg的行政總裁Nimesh Shah表示，他已告訴查詢者不要對「特殊情況」條款有太大寄望。他表示，對英國政府而言，海外英國人當初離國赴中東就是為了逃避納稅，如今當然不會允許他們在英國待更長時間而不用繳稅。

2025年5月9日，這張於倫敦拍攝的照片中，可以看到一封由英國稅務海關總署（HMRC）寄出、提醒企業和個人填寫報稅表截止日期的信件。（Getty）

報道稱，事實上由於英國政府對許多受影響波斯灣國家的旅遊建議尚未達到最嚴重的「完全禁止旅行」，「特殊情況」條款根本尚未達到生效門檻。