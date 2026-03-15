德國15歲少年為載女友上學 偷巴士熟練行駛130公里
撰文：韓學敏
出版：更新：
德國黑森州（Hesse）3月13日發生一宗離奇案件：一名15歲少年在威斯巴登（Wiesbaden）偷走一輛公共巴士，駕駛約130公里抵達巴登-符騰堡州（Baden-Württemberg）的卡爾斯魯厄（Karlsruhe），只為接送其14歲女友上學。
當地傳媒報道，涉事巴士在13日凌晨剛完成加油，其失竊直至早上6時左右才被發現。公司起初誤以為是司機「開錯車」，直至中午才報警。調查方向迅速指向卡爾斯魯厄，一支巡邏警隊於中午發現該巴士。
據警方描述，少年於周五（3月13日）清晨在巴士公司場地內，以萬能鑰匙非破壞性地開啟巴士並順利發動。警方發言人坦言：「尚不清楚他如何取得鑰匙，以及為何能如此熟練駕駛。」
此前不久，少年剛接上女友。他隨後被移交法定監護人，巴士則物歸原主，巴士最終完好無損，少年現因偷竊與無證駕駛面臨指控。
事件曝光後，隨即成為德國網民的熱話，有網民笑稱男事主「已為將來的職業鋪路」，另一網友亦認為油價受伊朗戰爭衝擊上漲，但他竟然有足夠零用錢開巴士遠赴130公里外接女友。
瑞士西部巴士起火致6死5傷 當局疑人為蓄意造成已展開調查日本巴士驚現「剪髮魔」 隨機剪女乘客長髮被捕 稱滿足性慾司機未察覺 日本男子取旅行箱時遭關行李艙內 巴士公司道歉「樹熊搭巴士」畫面瘋傳 暖心故事曝光 夜間車陣穿梭獲司機救援