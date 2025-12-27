司機未察覺　日本男子取旅行箱時遭關行李艙內　巴士公司道歉

日本九州熊本市12月25日晚上發生一宗意外，一名剛從北海道旅遊回來的男子搭乘巴士，在熊本市北區的「武藏丘巴士站」下車在行李艙拿旅行箱時，因司機未察覺有人仍在艙內便關上門，令他意外被關。至10多分鐘後、抵達下一車站時，司機才發現男子被困。巴士所屬公司事後道歉，承諾防止類似事件再發生。



日本《熊本放送》報道，男子在接受採訪時稱，「我當時有請司機幫忙取出行李，但遲遲未有人前來協助，因為急着想趕快取回行李，便探身進入行李艙，結果門在未察覺的情況下就關上了，我就被困在裏面。」

↓ 男子稱在行李艙內一片漆黑，受困後隨即打開手機電筒 ↓

男子受困後隨即打開手機電筒，並致電聯絡父母，說明自己的狀況。後來巴士繼續行駛大約10多分鐘，抵達下一站、熊本市東區的「保田窪北路口」時，男子才獲救出。

事後，九州產交巴士以社長岩崎司晃的名義，於官方網站發布「重要通知」，針對「使乘客生命與身體陷入危險」一事致歉。

九州產交巴士社長岩崎司晃2025年12月26日發布公告致歉（公司網站）

據報道，事故原因在於司機在關閉行李艙門時未確認裏面是否有人。為防止再發生類似意外，公司將在行李艙服務手冊中明確寫入「關門時需目視檢查確認行李艙」，並致力於加強全公司的安全管理體制，恢復顧客信任。